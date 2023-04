Urlaub an der Ostsee: Frau findet Schatz am Strand – „Beeindruckend!“

Wie eine echte Schatzsuche! Viele träumen in ihrem Urlaub an der Ostsee davon, doch eine Inselbewohnerin hat es jetzt geschafft. Beim Spaziergang am Strand von Usedom hat eine Frau plötzlich eine irre Entdeckung gemacht und Gegenstände von echtem Wert – einfach so im Sand liegend – gefunden.

Ihren Fund musste sie gleich mit anderen teilen. So ein Glück hat wirklich nicht jeder im Urlaub an der Ostsee. Denn dafür braucht man nicht nur gute Augen, sondern auch eine hervorragende Schnüffelnase, wie unser Partnerportal „MOIN“ berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Schatz am Strand

„Da hatte ich heute aber mal richtig Glück“, teilt die Inselbewohnerin ein Foto auf Facebook. Nach mehreren erfolglosen Stunden des Suchens hat sie nun endlich einen wahren Volltreffer gelandet. Ihr ist ein großer Fund gelungen: Sie besitzt nun mehrere Brocken Bernstein.

Das Gold der Ostsee – so wird das verhärtete Harz genannt – hatte sie beim Spaziergang am Dienstag, den 4. April am Strand von Usedom gefunden, wie „MOIN“ schildert. Insgesamt 34 kleine und große Stücke in unterschiedlichen Farbschattierungen von gelb über orange bis leicht grün – teils durchscheinend, teils matt. Einige Brocken sind sogar größer als eine 1-Euro-Münze, die die Schatzsucherin fürs Augenmaß beigelegt hat.

Neider hegen Verdacht – „Gib es zu“

Für das Foto und ihren irren Fund erntet die Frau gleich viel Applaus. „Beeindruckend!“, kommentiert eine Facebook-Nutzerin das Bild. „Da kann man glatt neidisch werden.“ Da können andere nur beipflichten. „Hammer!“, schreibt ein Nutzer. Doch einer denkt, er sei der Frau gleich auf die Schliche gekommen.

„Wie lange hast du gesucht und gib es zu … du hast Fellnasenhilfe gehabt", bohrt er nach. Doch was meint er damit? War die Frau mit einem Hund unterwegs? Und können Hunde wirklich Bernstein riechen?