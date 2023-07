Urlaub an der Nordsee: Irre Szenen auf beliebter Insel – was hier abgeht, verdirbt vielen den Appetit

Wer lecker essen will, muss leiden – das scheint auf der Nordsee-Insel Sylt bei einigen Menschen Programm zu sein. So ist das Urlaubsdomizil nicht nur für feine Strände, ein atemberaubendes Panorama und gute Luft bekannt, sondern auch für diverse kulinarische Highlights.

Ein Lokal schreckte die Menschen, die ihren Urlaub an der Nordsee verbrachten, allerdings eher ab, wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet. Als sie das Treiben vor der Tür entdeckten, verging ihnen sofort der Appetit.

Urlaub an der Nordsee: Kurioser Anblick auf Sylt

Gosch, Beach House, Seekiste, S-Point, Altes Zollhaus – die Liste der Sylter Lokale, die für viele Touristen den Urlaub an der Nordsee erst ausmachen, ist lang. Doch auch abseits der schicken Lokalitäten gibt es einen echten Besuchermagnet, wie ein Artikel auf MOIN.de zeigt.

So reihten sich trotz strömenden Regen mehrere Menschen an einem Sonntag in eine lange Schlange vor dem Bäcker „Raffelhüschen“ in der Friedrichstraße in Westerland ein. Einige Wartende sind mit Regenschirmen bewaffnet, andere trotzen ohne jeglichen Schutz dem „Schietwetter“ – die Backwaren der Bäckerei scheinen es wert zu sein.

Urlaub an der Nordsee: Touristin vergeht der Appetit auf Brötchen

Eine Frau, die gerade auf Sylt Urlaub macht, kann das Verhalten der Menschen allerdings nicht verstehen. In einer Facebook-Gruppe für Sylt-Begeisterte veröffentlicht sie ein Bild der kuriosen Situation, bei der erkennbar mindestens acht Menschen draußen auf Einlass in die Bäckerei „Raffelhüschen“ warten. „Morgens um 9.10 Uhr eine Stunde anstellen für fünf Brötchen bei der Bäckerei“, so der Kommentar der Touristin.

Ihr selbst jedoch vergeht bei genau diesem Anblick der Appetit auf frische Backwaren zum Frühstück, wie sie unserem Partnerportal MOIN.de erklärt: „Natürlich war ich nicht so blöd und habe mich im strömenden Regen da angestellt. Wir sind in der Tat hier, um Urlaub zu machen.“

