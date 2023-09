Urlaub an der Nordsee: Wetter-Wahnsinn auf beliebter Insel! Besucher trauen ihren Augen kaum

Es ist und bleibt ein beliebter Ort für alle Menschen aus Deutschland, um einfach mal für ein paar Tage die Seele baumeln zu lassen. Der Urlaub an der Nordsee gehört für viele zum Pflichtprogramm, wenn es darum geht, den Jahresurlaub zu verplanen.

Kein Wunder, denn ein Urlaub an der Nordsee hat viel zu bieten und kann ganz schön aufregend sein. So auch in diesem Fall. Wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, spielte sich ein Wetter-Wahnsinn auf einer beliebten Urlaubs-Insel ab. Besucher konnten ihren Augen kaum trauen.

Urlaub an der Nordsee: Der Sommer ist vorbei

Das Ende des Sommers wird immer zweimal eingeläutet. Einmal kalendarisch ganz genau am 23. September um 8:49 Uhr (!) und – schon vorher – aus Sicht der Meteorologen am 1. September. Deswegen müssen auch die größten Sommer-Liebhaber nun einsehen, dass am letzten Samstag (23. September) der Sommer endgültig vorbei war und wir uns ab sofort auf den Herbst einstellen müssen.

Laut unserem Partnerportal MOIN.DE hält das echte Fans von Norderney und der Nordsee aber nicht davon ab, auch abseits der Hauptsaison Urlaub an der Nordsee zu machen. Die Insel überzeugt nämlich nicht nur im Sommer, sondern sie hat auch bei diesigem Schietwetter, unheimlichem Nebel und früher Dunkelheit seine Vorzüge. Der erste Herbsttag hatte aber nochmal eine ganz schöne Überraschung im Gepäck.

Urlaub an der Nordsee: Brasilien-Flair auf Norderney

„Wie an der Copacabana“, freute sich Ende September eine glückliche Urlauberin und stellte einen spannenden Vergleich zwischen dem berühmten Strand von Rio de Janeiro und einem Strand an der Nordsee auf Norderney an. Hinkt der Vergleich oder ist da sogar etwas dran?

Unser Partnerportal MOIN.DE kann die Urlauberin verstehen, denn etliche Fotos von Strand-Besuchern auf Norderney beweisen, dass ein strahlend blauer Himmel, die azurblaue Nordsee und nackte Haut den Strand „Weiße Düne“ im Norden der Insel an den Kultstrand aus Brasilien erinnern. Dazu servierte Norderney warme 24 Grad und ließ damit tatsächlich nochmal den Sommer zurückkehren.

Leider hielt die Rio-Euphorie nicht lange an. Denn kurz danach fielen die Temperaturen für Norderney rapide ab. Auch die Sonne hat sich nicht mehr gezeigt. Das ist für alle Sonnen-Anbeter sehr schade. Aber das kurzzeitige Rio-Gefühl kann den Urlaubern keiner mehr nehmen.

Jetzt stellt man sich im hohen Norden wohl wieder auf Schietwetter und Nebel ein. Kann ja auch schön sein. Den ganzen Artikel kannst du bei unserem Partnerportal MOIN.DE nachlesen (hier).