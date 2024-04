Urlaub auf Mallorca: Tier-Invasion an beliebtem Strand – alles ist voll

Es ist ein Anblick, den die Mallorca-Urlauber am Strand von Portopetro so nicht gewöhnt sind. Eine wahre Invasion von toten Quallen wurde am Freitag (26. April 2024) an das Küstenörtchen zwischen Cala d‘ Or und Mondrago geschwemmt, wie die auf der Baleareninsel ansässige Mallorca-Zeitung mit Berufung auf die spanische Zeitung „Diario de Mallorca“ berichtet.

„Manch ein Anwohner dachte, dass es sich bei der blauen Flut um Plastikmüll handle“, heißt es dort. Um Müll jedoch handelte es sich nicht. Bei der blauen Flut, die an den Strand geschwemmt wurde, handelt es sich um Segelquallen, bekannt für ihre leuchtende Farbe.

Urlaub auf Mallorca: Quallen-Invasion in Portopetro

Wirklich gefährlich sind die Tiere für den Menschen nicht. Lediglich bei direktem Kontakt mit den Augen oder offenen Wunden können Reizungen auftreten. Wie die Mallorca-Zeitung berichtet, seien die toten Tiere gar früher von Landwirten als Dünger für ihre Felder genutzt worden.

Segelquallen wie diese wurden auch an den Strand von Portopetro angespült (Symbolbild). Foto: IMAGO / imagebroker

++ Ikke Hüftgold plante Sommervideo an der Playa – doch einer hatte was dagegen ++

Selten sind die Tiere auf Mallorca jedoch nicht, wie die Zeitung berichtet, besonders zum Ende des Winters und zu Beginn des Frühjahres, sind die Tiere Stammgast auf der Baleareninsel.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass die gestiegenen Meerestemperaturen ein Grund dafür seien könnten, dass die Quallen nun in großem Maße an den Strand geschwemmt werden.