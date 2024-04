Ikke Hüftgold plante Sommervideo an der Playa – doch einer hatte was dagegen

Wenn man an Musikvideos auf Mallorca denkt, kommen einem automatisch Sonne, Strand und Meer in den Sinn. Was die meisten dabei jedoch gerne mal vergessen: Auch auf der Lieblingsinsel der Deutschen scheint nicht immer nur die Sonne. Auch hier regnet es ab und an. Und wenn, dann sogar richtig ausgiebig, wie in dieser Woche auch Partyschlager-Star Ikke Hüftgold am eigenen Leib erfahren musste.

Den Song „Mallebird“ wollte Ikke Hüftgold mit Julian Benz und Lyzar an der Playa de Palma in ein Video gießen. Unglücklicherweise passte das Wetter nicht gerade zu Textzeilen wie „Immer, wenn die Sonne scheint, sind wir wieder hier vereint“ oder „In der Luft Zitronenduft und Flieder“. Und so musste er ein wenig umplanen, wie uns Matthias Distel, der Mann hinter der Kunstfigur Ikke Hüftgold, im Interview berichtet.

Ikke Hüftgold: „Das haben wir die letzten zehn Jahre hier nicht erlebt“

„Ja, es ist ein Riesenproblem, wenn du auf die Sonneninsel fliegst, keine Sonne hast, dafür aber strömenden Regen, Wind und Kälte dazu. Das haben wir die letzten zehn Jahre hier Ende April noch nie erlebt“, so Distel. Doch die Laune lässt er sich dadurch nicht verderben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

++ „Fernsehgarten“: Ikke Hüftgold fordert Umbenennung der ZDF-Show ++

„Jetzt ist Mallebird halt irgendwie Regenbird. Wir versuchen gerade das Video zu retten, indem unser Videograf ein paar schöne Bilder von der Insel mit der Drohne macht, und dann schneiden wir die Regenbilder mit den Sonnenbildern zusammen. Dann gibt es halt mal ein Video, das etwas trüb aussieht“, erklärt der 47-Jährige.

Zum Glück gab es an jenem Drehtag am Montag (22. April 2024) aber auch ein paar kurze trockene Phasen. „Wir haben noch Glück gehabt, wir haben ein paar Momente ohne Regen, die werden wir auch verwenden können, dann werden wir mit Filtern arbeiten, mit Color Grading das ganze so hochziehen, dass es warm aussieht. Aber mehr ist nicht drin. Wir haben uns wirklich den Arsch abgefroren, aber so ist es eben.“

Was Ikke Hüftgold zum neuen Video von Michael Wendlers Frau Laura Müller sagt, kannst du hier nachlesen.