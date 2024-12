Urlaub an der Nordsee: Hier müssen Touristen ab nächstem Jahr doppelt so tief in die Tasche greifen!

Ein Urlaub an der Nordsee soll eigentlich herrlich entspannend sein – doch beim Anblick DIESER Preise fallen zahlreiche Touristen aus allen Wolken!

Der Winter ist da, an Urlaub an der Nordsee denken viele Menschen jetzt eher nicht. Doch auch wenn die aktuell kalten Temperaturen eher weniger zu einem Aufenthalt am Strand einladen: Der nächste Sommer kommt bestimmt! Und wenn du den als Festival-Fan auf Norderney verbringen möchtest, wird dir die Lust ordentlich vergehen. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ kennt den Grund.

Urlaub an der Nordsee: Festival-Freunde kippen aus den Latschen

Auch im nächsten Sommer wird auf Norderney einiges geboten. Zahlreiche Veranstaltungen wurden bereits angekündigt. Dazu gehört auch das „White Sand Festival“. Die Vorfreude ist bei vielen da. Doch die Preise sorgen für ordentlich Diskussionen! Die Veranstalter werben bereits mit Frühbuchermöglichkeiten.

So viel steht fest: Das „White Sands Festival“ findet auch im kommenden Jahr wieder auf Norderney statt. Während sich viele Besucher bereits auf die Wiederholung freuen, sind andere wiederum weniger begeistert. Die neuen Ticketpreise sorgen für reichlich Frust.

So viel teurer werden die „White Sands Festival“-Tickets

Insgesamt 147 Euro müssen Festivalbesucher zahlen! Zwar wird vom 6. bis 8. Juni wieder ein prall gefülltes Programm mit ordentlich Musik und wechselnden Locations geboten, aber: Das gab es beim letzten Festival auch schon! Der Unterschied: Zuletzt zahlte man für ein Ticket 85 Euro. Und für den saftigen Preisanstieg haben zahlreiche Musik-Freunde so gar kein Verständnis.

„Festivalticket von 85 Euro auf 147 Euro angezogen. Stabil“, schreibt ein Festival-Fan auf Instagram und lässt keinen Zweifel daran, wie wenig er von dieser Preisentwicklung hält. Was andere Festival-Besucher zu dem kräftigen Dreh an der Preisschraube sagen, liest du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. Hier geht es zum Artikel.