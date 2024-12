Kreuzfahrt: Mit ihnen hat niemand gerechnet – doch jetzt stürmen SIE die Luxus-Schiffe

Eine Kreuzfahrt ist für viele Menschen eine ganz besondere Reise, die sie sich wirklich nicht oft im Leben leisten können. Daher soll beim Luxus-Urlaub auf dem Meer möglichst alles perfekt laufen.

Die Passagiere freuen sich auf entspannte Stunden, leckeres Essen und spannende Landausflüge. Doch nun gesellt sich eine Zielgruppe zu den typischen Kreuzfahrern, mit denen die meisten wohl nicht gerechnet hätten.

Kreuzfahrt: Mit ihnen hat wohl niemand gerechnet – SIE stürmen die Luxus-Schiffe

Früher dachte man, dass nur alte Leute auf Kreuzfahrt gehen. Doch jetzt sorgt eine neue Zielgruppe für Aufsehen, mit der man eher nicht gerechnet hätte. Denn immer mehr junge, hippe Leute verbringen ihren Urlaub auf einem der Luxus-Schiffe. Und das, obwohl doch gerade diese Generation für ein höheres Umweltbewusstsein bekannt ist.

Insgesamt kann die Kreuzfahrt-Branche sich über ein mächtiges Plus freuen. Denn trotz Corona-Pandemie hat sich seit 2004 die Zahl der Passagiere mehr als verdoppelt. Damals waren es nur rund 13 Millionen, heute sind es fast 32 Millionen Gäste, wie „Der Freitag“ berichtet. Und damit ist das Wachstum noch lange nicht beendet. Die Cruise Lines International Association (Clia), die die Branche vertritt, rechnet bis 2027 mit fast 40 Millionen Passagieren. Und eine ganz bestimme Zielgruppe soll den Anstieg vorantreiben – die Millennials. Also Menschen, die circa zwischen 1981 und 1995 geboren wurden. Sie sollen „die begeistertsten Kreuzfahrturlauber der Zukunft“ sein.

Wo bleibt das Umweltbewusstsein?

Doch dafür muss nun eine neue Art der Kreuzfahrt her. Die Reedereien stampfen immer mehr Reisen und Schiffe aus dem Boden, die junge Familien oder Leute, die Lust auf Party haben, ansprechen. Auch die sozialen Netzwerke helfen den Reedereien an die junge Generation heranzukommen. Sei es mit dem Versprechen an beliebten Insta-Hotspots Halt zu machen oder mit ihrer häufigen Präsenz auf allen Social-Media-Plattformen. Und schon die ganz Kleinen werden durch ihre Eltern geprägt und wachsen mit dem Thema Kreuzfahrt auf.

Doch was ist mit dem ökologischen Fußabdruck, der jungen Leuten doch meist wichtig ist? Xavier Font, Professor an der Universität Surrey, der die Kreuzfahrtindustrie untersucht hat, hat dazu eine Theorie: „Der Denkprozess ist: ‚Ich mache jetzt einfach eine Pause, lass mich in Ruhe.‘“ Und weiter: „Der Slogan ‚Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas‘ war genial, oder? Weil diese Vorstellung, dass ich die ganze Zeit ein guter Mensch sein kann, aber dass ich diese eine Woche einfach anders bin, scheint mir überall auf der Welt zu gelten, nicht nur in Vegas.“ Das schlechte Gewissen fährt also vielleicht noch bei der Kreuzfahrt mit, doch der Wunsch nach einem Luxus-Urlaub auf dem Meer ist oftmals größer.

