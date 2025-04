Mann aus NRW räumt beim Lotto ab – doch danach folgt die bittere Erkenntnis

Was für ein Glück! Ein Mann aus NRW hat bei der Mittwochsziehung (23. April) beim Lotto 6 aus 49 mit sechs Richtigen rund eine Million Euro gewonnen und darf sich nun offiziell als Millionär bezeichnen.

Doch dürfte die Nachricht der Freude des Lotto-Spielers aus NRW auch zugleich einen ordentlichen Dämpfer verpasst haben. Denn viel hatte ihm nicht mehr gefehlt.

Lotto-Spieler in NRW entgehen Millionen um Haaresbreite

Nur eine Zahl, eine einzige Ziffer hatte dem Mann aus dem Raum Köln gefehlt, um den Jackpot zu knacken. Beim Gewinnspiel Lotto 6 aus 49 hatte er folgende sechs Zahlen richtig: 5, 7, 11, 13, 21 und 38. Doch mit der Superzahl 1 hätte er die komplette Gewinnsumme abräumen können.

Statt 1.466.333,60 EUR bekommt er daher „nur“ 1.065.799,40 Euro. Doch bei einem Einsatz von gerade einmal 5,30 Euro hat sich das für ihn so oder so gelohnt. Da ergibt es auch keinen Sinn, sich über die verlorene Chance auf 400.000 Euro mehr zu ärgern.

Lotto-Spieler NRW hatte Idee an Ostern

„Die Inspiration für die richtigen Gewinnzahlen hatte der Neu-Millionär bereits über die Ostertage“, erklärt Westlotto. „Seinen Glückstipp für die Ziehung am Mittwoch (23. April) gab der bisher noch unbekannte Tipper bereits am Karsamstag in einer Westlotto-Annahmestelle im Raum Köln ab.“

Die Gewinnsumme im zweiten Rang musste er sich tatsächlich mit keinem anderen Tipper teilen. Noch ärgerlicher, dass ihm da die passende Superzahl gefehlt hat. Da allerdings noch unbekannt ist, ob es sich bei dem Gewinner um eine einzelne Person oder eine Tippgemeinschaft handelt, kann noch nicht genau gesagt werden, ob die Million nicht doch noch aufgeteilt werden muss.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.