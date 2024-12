Personalausweis und Reisepass: Diese großen Änderungen musst du künftig beachten

Oft werden neue gesetzliche Änderungen eingeführt oder laufen aus – was bedeutet, dass sich die Menschen immer wieder auf Veränderungen gefasst machen müssen.

Und nun kommt die nächste Änderung, die diesmal alle Bürger betrifft. Denn ab 2025 wird sich bei Personalausweis und Reisepass einiges ändern.

Personalausweis und Reisepass: XXL-Veränderungen ab 2025

Für manche ist der Gang zur Behörde, um einen Reisepass oder Personalausweis zu beantragen, mit Stress verbunden – schließlich muss man sich oft in Geduld üben. Doch genau das soll sich bald ändern! Denn gedruckte Passbilder sind nicht mehr nötig, stattdessen kann man digitale Passbilder nutzen.

So wird es ab Mai 2025 möglich sein, digitale Passbilder direkt (!) in einem speziellen Automaten in der Behörde erstellen zu lassen. Und genau diese Automaten erfassen auch Fingerabdrücke und Unterschriften, die dann digital übermittelt werden.

Für die Erstellung des digitalen Passbilds gibt es aber noch eine weitere Möglichkeit. So kann man das Foto auch in einem zertifizierten Fotostudio anfertigen, wo Berufsfotografen die Bilder digital übermitteln.

Personalausweis und Reisepass: Zustellung per Post

Doch damit nicht genug: Ab dem 30. April 2025 können Personalausweis und Reisepass auch per Post zugestellt werden. Einzige Voraussetzung: Man muss in Deutschland gemeldet sein. Außerdem erhält man künftig eine E-Mail-Erinnerung, wenn die Ausweisdokumente bald ablaufen.

„Wir machen das Leben einfacher und digitaler, wir ersparen Bürgerinnen und Bürgern mühsame Wege zum Amt“, ist sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser laut „chip.de“ sicher.

Der nächste Urlaub kann also kommen – zumindest gibt es ab Mitte 2025 kein böses Erwachen mehr, weil der Ausweis abgelaufen ist.