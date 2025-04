Urlaub in den Niederlanden: Es war immer kostenlos – jetzt müssen Touristen tief in die Tasche greifen

Ein Urlaub in den Niederlanden ist für viele Deutsche ein echtes Highlight. Das Nachbarland ist gerade von NRW aus gut mit dem Auto zu erreichen, und hat einiges zu bieten.

Dazu zählen neben kulinarischen Spezialitäten wie Frikandellen, holländische Pommes und Poffertjes auch kilometerlange Sandstrände und verschiedene Sehenswürdigkeiten. Für einen beliebten Instagram-Hotspot müssen Touristen bald allerdings tief in die Tasche greifen.

Urlaub in den Niederlanden: DAS wird bald teuer

Ein Ausflug zu der Windmühlenlandschaft Zaanse Schans bei Amsterdam ist beliebt – gerade bei einem Urlaub in den Niederlanden. Die Windmühlen sind ein echter Hingucker und ein beliebtes Fotomotiv.

Eine geplante Änderung dürfte Touristen deshalb besonders treffen: Der Zugang zum Gelände ist schon bald nicht mehr kostenlos.

So teuer wird der Eintritt in dem Museum

Wer während eines Urlaubs in den Niederlanden die Mühlen an der Zaanse Schans besichtigen möchte, soll dafür künftig wohl tief in die Tasche greifen. Nach Angaben der Stadtverwaltung von Zaandam sei geplant, dass Touristen ab 2026 pro Person 17,50 Euro zahlen.

Einwohner von Zaanstad und Wormerland haben dann hingegen weiterhin freien Eintritt. Doch womit begründet die Stadt in den Niederlanden diese Preispeitsche für Urlauber?

Urlaub in den Niederlanden: Deshalb wird es teuer

Grund für die geplante Preisanpassung ist der Overtourism, denn er hat offenbar gravierende Folgen für die Sicherheit und die Lebensqualität und führt zu einem Instandhaltungsstau. Die Erlöse aus den Eintrittskarten sollen deshalb in die erforderlichen Investitionen fließen.

Um den Ticketverkauf zu ermöglichen, sollen Straßen und Wege aus dem öffentlichen Raum genommen werden. Die Zaanse Schans wird dann also nicht wie bisher frei zugänglich sein. Wer einen Urlaub in den Niederlanden plant und dort hin möchte, sollte das also bedenken.