Urlaub an der Nordsee: Auf DIESER Insel brodelt es – Gäste außer sich

Auf dieser beliebten Nordsee-Insel geht es gerade heiß her. Ein Besucher ist der Meinung, dass er bei der Buchung seines Urlaubs übers Ohr gehauen wurde. Als er seinen Frust in den sozialen Medien freien Lauf lässt, verteidigen viele andere Urlauber und Nordsee-Liebhaber die Insel.

Sie sind der Meinung, dass der Mann maßlos übertreiben würde und weisen ihn in seine Schranken, wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet.

Urlauber löst Streit aus

In seiner Beschwerde geht es um die Nordsee-Insel Helgoland. Der Urlauber war offensichtlich mit seinem Hund unterwegs und wollte sich für die Nacht ein Hotel buchen. Bei der Buchung fällt ihm allerdings auf: „Für unseren Hund sollen wir 24 Euro pro Nacht bezahlen!“ Das ist viel zu viel, findet der Besucher. Viele andere Urlauber, Helgoländer und Hundefreunde sind außer sich, als sie den Kommentar des Mannes sehen.

Sie weisen den Hundehalter erstmal in seine Schranken und wettern gegen ihn. Der Hund bekomme, genauso wie sein Herrchen, ein Dach über dem Kopf und womöglich sogar einen Napf sowie Wasser bereitgestellt. „Ich halte 24 Euro für absolut gerechtfertigt, geradezu günstig“, schreibt eine Userin.

Helgoländer in Rage

Auch die anderen Nutzer in den Kommentaren scheinen der gleichen Meinung wie die Userin zu sein. Natürlich kann jeder Hundebesitzer selbst entscheiden, ob er den Preis für die Übernachtung angemessen findet. Eines ist allerdings klar: Der Urlaub mit Hund ist und bleibt ein teurer Spaß.

