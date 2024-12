Urlaub an der Nordsee: Nächster Preis-Hammer auf den Inseln! „Das neue Sylt“

Von wegen Spaß im Urlaub an der Nordsee! Ferien soll Besuchern Freude bereiten, insbesondere während der Hauptsaison im Sommer. Doch ein Urlaub an der Nordsee ist oft genauso teuer wie im Ausland – teilweise sogar noch viel kostspieliger. Das führt dazu, dass die Begeisterung bei vielen Reisenden für den Nordsee-Urlaub schwindet.

Klar ist: Die Küstenregionen drehen immer weiter an der Preisschraube – und eine beliebte Insel folgt dem Beispiel ihrer Nachbarn, indem sie jetzt ebenfalls die Preise erhöht. Vergleiche mit Luxus-Insel Sylt werden sogar laut, berichtet unser Partnerportal MOIN.de!

Urlaub an der Nordsee: Nächster Preis-Hammer auf den Inseln!

Spiekeroog erhöhte vor kurzem die Kurtaxe auf 5,50 Euro pro Person und Tag in der Hauptsaison – ein neuer Rekord in Deutschland. Jetzt zieht Nachbarinsel Langeoog nach. Die Insel erhöht für das Jahr 2025 die Kurtaxe von 4,20 Euro auf 4,95 Euro pro Tag in der Hauptsaison.

Wie MOIN.de weiter berichtet, sorgt diese Entscheidung natürlich für viel Kritik seitens Urlaubern. Nicht wenige empfinden die stetige Erhöhung als unangemessen. So schreibt ein Mann, der nach eigenen Angaben regelmäßig auf Langeoog Urlaub macht, auf Facebook: „Die Insel verliert langsam ihre Identität. Oder will man diese absichtlich verändern? Dann kann man gleich nach Sylt fahren. Wir glauben, die Insel geht in die falsche Richtung!“

Wird Langeoog das „neue Sylt“?

Einige vermuten, dass diese Preispolitik darauf abzielt, „aus den Ostfriesischen Inseln ein neues Sylt zu machen.“ Für eine Familie mit vier Personen bedeuten die neuen Kurtaxen etwa 20 Euro pro Tag – eine Summe, die manche für übertrieben halten. „Für das Geld könnten wir ins Schwimmbad gehen“, meinen einige Gäste.

Andere kündigen an, künftig auf einen Besuch in Langeoog zu verzichten. Es gibt aber auch Urlauber und Nordsee-Fans, die die Kurtaxen-Erhöhung sogar nachvollziehen können.