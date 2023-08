Urlaub in den Niederlanden: Beliebter Strand monatelang gesperrt – DAS müssen Touristen jetzt wissen

Viele Deutsche lieben den Urlaub in den Niederlanden. Vor allem aus dem Ruhrgebiet ist man relativ schnell dort. Kaum angekommen, heißt es oftmals: Ab an den Strand!

Doch wenn der gesperrt ist, lohnt sich dann der ganze Urlaub in den Niederlanden überhaupt noch? Ein beliebter Strand in unserem Ferienparadies soll nun monatelang geschlossen bleiben, auch das Baden ist dort verboten. DAS müssen Touristen jetzt wissen!

Urlaub in den Niederlanden: Gesperrter Strand sorgt für Urlaubsfrust

Wer gerne in den Niederlanden Urlaub macht, sollte jetzt unbedingt weiterlesen. Denn dem beliebten Strand in Scheveningen stehen umfangreiche Umbaumaßnahmen bevor – und das bedeutet natürlich auch massive Einschränkungen für die Touristen. Echte Wahrzeichen der Gegend sind das Riesenrad und der Pier. Und genau in der Nähe des Piers sollen die geplanten Umbauten stattfinden, wie der „Express“ berichtet. Dort wird dann der Strand für Besucher und Badegäste ganze vier Monate gesperrt bleiben.

Doch es gibt auch eine gute Nachricht für deinen Urlaub in den Niederlanden: Die Sperrung gilt nur für einen ganz bestimmten Abschnitt am Strand von Scheveningen – und zwar zwischen dem „Zwarte Pad“ am roten Leuchtturm und dem berühmten Pier. Die Maßnahmen sind von September bis Ende Dezember geplant. Der restliche Strand – auch der Abschnitt östlich vom Pier mit dem Riesenrad – kann weiterhin genutzt und es darf auch gebadet werden.

Gefährlicher Grund für die Umbaumaßnahmen

Und warum muss es die Umbaumaßnahmen überhaupt geben? Anscheinend haben Wind, Wellen und die Strömung jede Menge Sand abgetragen. Nun will die Stadt Scheveningen der Gefahr von Überschwemmungen vorbeugen und lässt rund 700 Kubikmeter Sand anliefern.

Da der Sand aus der Nordsee genutzt wird und schwere Baumaschinen unterwegs sind, könnte es zu Treibsand kommen. Also bitte den gesperrten Bereich nicht betreten und auch Hunde unbedingt anleinen!