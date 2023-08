Kreuzfahrt-Schiff plötzlich in Gefahr – Kapitän muss sofort umdrehen

Auch wenn die Seenotrettungsübung zum Standard-Prozedere vor dem Ablegen eines jeden Kreuzfahrt-Schiffes gehört – DAMIT rechnet doch kein Urlauber!

Die Gäste auf der „AIDAsol“ hatten sich ihre wohlverdiente Auszeit auf dem Meer wohl auch anders vorgestellt. Auf der 12-tägigen Kreuzfahrt nach England, Schottland und Norwegen geriet das Schiff plötzlich in Gefahr. Der Kapitän musste sofort umdrehen!

Kreuzfahrt-Schiff gerät plötzlich in Gefahr

Am 20. August startete diese traumhafte Reise im Hamburger Hafen. Nach einem Seetag erreichte das Kreuzfahrt-Schiff wie geplant Newcastle in England. Auch die nächsten Stopps verliefen reibungslos. Doch dann wurde es plötzlich gefährlich!

Am Freitag (25. August) sollte die „AIDAsol“ eigentlich im Hafen von Kirkwall anlegen, wie „Kreuzfahrt Aktuelles“ berichtet. Die Gäste freuten sich bestimmt schon auf einen schönen Tag auf den schottischen Orkney-Inseln. Doch dazu sollte es nicht kommen! Denn starke Winde hinderten den Kapitän daran, im Hafen festzumachen. Es war einfach zu gefährlich für das Schiff und die Menschen an Bord. Und da Sicherheit natürlich immer vorgeht, wurde sogar die Route umgeplant.

Neue Route mit einem ganz neuen Ziel

Jetzt hieß es für die Kreuzfahrt-Gäste zwar „Tschüss Kirkwall“, dafür aber „Hallo Ålesund“. Und dieser Stopp am Samstag (26. August) in Norwegen ist überhaupt kein Teil der regulären Route. Somit hatten die Urlauber Glück im Unglück – denn die Stadt im hohen Norden ist auf jeden Fall eine Reise wert und sehr beliebt bei Touristen.

Danach kehrt das Kreuzfahrt-Schiff aber wieder auf seine geplante Route zurück, die es am Sonntag (27. August) erstmal nach Vikoyri im Sognefjord führt. Nach weiteren spannenden Zielen, läuft das Schiff am 1. September dann wieder den Hamburger Hafen an. Zu Hause haben die Urlauber sicher einiges zu erzählen.