Urlaub in den Niederlanden: Schlimme Plage lässt Texel-Touristen leiden – „Nicht mehr zu ertragen“

Eigentlich gehört die Nordseeinsel Texel zu den beliebtesten Urlaubszielen in den Niederlanden. Doch in diesem Sommer verdirbt eine Plage den Touristen wohl den Spaß am Urlaub.

In einer Facebook-Gruppe, in der sich Texel-Touristen über ihre Erfahrungen austauschen, wird heftig über ein Phänomen diskutiert, das einem den schönsten Urlaub in den Niederlanden vermiesen kann.

Urlaub in den Niederlanden: Plage auf Texel

„Wir wollen im September noch mal wieder kommen, aber so hat es uns wirklich keinen Spaß gemacht“, schreibt eine Familie in der Facebook-Gruppe. Sie hatten sich auf einem Campingplatz an einem Bauernhof eingerichtet, doch so richtig entspannen konnten sie dort nie. Der Grund: Fliegen!

„Wir haben nachts teilweise Stunden damit verbracht, Mücken zu jagen“, beschweren sie sich. „Ich weiß, dass Mücken und Fliegen zum Campen dazu gehören, aber in dem Ausmaß war das wirklich nicht zu ertragen.“ Nun stellt sich die Frage: Haben sich die Camper einfach den falschen Platz ausgesucht – oder herrscht auf Texel tatsächlich eine Fliegenplage? Selbst für einen Bauernhof sei die Menge der Fliegen ungewöhnlich, so die Familie.

Mücken-Plage auf der Insel?

In den Kommentaren unter dem Facebook-Beitrag wird über das Thema heftig diskutiert. Während viele Urlauber davon schwärmen, an welchen Texel-Orten sie von keiner einzigen Fliege belästigt wurden. Andere geben Tipps für die Behandlung von Mückenstichen. Doch tatsächlich ist die arme Familie mit ihren Qualen nicht alleine.

„Haben ein großes Zelt und leider recht viele Mücken“, schreibt eine Frau, die gerade in Oudeschild im Osten der Insel Urlaub macht. Auch eine Touristin am Koogerstrand erinnert sich: „Einen Abend mochten mich die Mücken auch sehr gerne.“

Also nachts Fenster gut schließen oder mit Fliegennetzen ausstatten – dann wäre ein Großteil der drohenden Ungeziefergefahr bestimmt abgewendet.