Urlaub an der Ostsee: Gruselige Szenen am Strand! Besucher machen große Augen

Bei einem solchen Anblick traut man sich womöglich nicht alleine an den Strand…

Sommer, Sonne, Meer und Sand – so stellen sich viele Touristen ihren Urlaub an der Ostsee vor. Vor allem für Deutsche, die Urlaub im eigenen Land machen wollen, sind die Ostsee-Strände und -Inseln Jahr für Jahr ein beliebtes Ziel.

Doch was die Strandbesucher auf Usedom und Rügen Mitte August erblickten, jagte ihnen einen kalten Schauer über den Rücken, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Gruseliger Anblick

Am Samstag, dem 19. August, gab es für die Besucher am Strand von Ückeritz (Usedom) oder auf der Insel Rügen keinen strahlend blauen Himmel zu sehen. Stattdessen kroch eine dichte, undurchdringliche Nebelfront auf die Küste zu, die manchen Urlaubern sofort Erinnerungen an John Carpenters „The Fog – Nebel des Grauens“ von 1980 weckte.

Klar, Horror-Monster gab es hier keine. Doch das machte es für die Strandbesucher keinesfalls weniger beunruhigend. MOIN.DE hat mit einer Frau gesprochen, die das Naturschauspiel live in Ückeritz miterlebt hat.

„Habe ich noch nie gesehen“

So etwas habe Cindy „noch nie gesehen“, erzählt sie unserem Partnerportal. „Es war wirklich ein Erlebnis, das mal zu sehen. Ich wohne nicht weit weg von der Ostsee und bin oft am Strand, aber das habe ich noch nie gesehen. Zuerst habe ich gedacht, es brennt irgendwo, weil man ja nicht mit Nebel am helllichten Tag rechnet“.

