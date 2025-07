Das sind die Lieblingsreiseziele von Türken – mit einem Land hättest du niemals gerechnet

Es ist Urlaubszeit und viele reisen bald in die Ferien. Türken reisen vor allem in drei Länder. Das drittbeliebteste Reiseziel ist Italien. Laut aktuellen Reisestudien ist Italien für Türken das beliebteste Land in Süd- und Westeuropa. Historische Städte wie Rom, Venedig oder Florenz, dazu noch die exzellente Küche und die schönen Küsten mit ihren Stränden ziehen auch viele Türken an.

Auch wenn andere EU-Länder wie Frankreich oder Spanien viel besucht werden, führt Italien die Rangliste unter Süd- und Westeuropa an. Getoppt wird Italien allerdings von Ägypten. Das Land in Nordafrika ist bei Türken für einen Urlaub sehr gefragt. Kein Wunder, denn: Sowohl als Strandziel als auch für Kultururlaube bietet Ägypten für Türken viel.

Das sind die Lieblingsreiseziele von Türken

Für Türken bietet Ägypten außerdem kostengünstige Reisepakete an und vor allem einen visafreien Zugang. Das ist nicht zu unterschätzen, denn die Beantragung und Erteilung eines Visums ist für türkische Staatsbürger oft zeitintensiv und mit Zusatzgebühren verbunden. Das sind auch ideale Voraussetzungen für Kurzurlaube, wo man einfach bucht, die Koffer packt und los reist.

Mit Abstand das beliebteste Reiseziel für Türken aber war im Jahr 2024 tatsächlich das Nachbarland Griechenland. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Türkeis „verhasster Rivale“ das beliebteste Reiseziel für Türken ist? Die Nachfrage im Vergleich zu 2023 stieg im Jahr 2024 um satte 70 Prozent! Allein während des Ramadan reisen im Schnitt rund 20.000 Türken nach Griechenland, um dort einen Kurzurlaub zu verbringen.

Türken lieben Griechenland

Das Land ist für Türken besonders wegen der „Visa on arrival“-Regel sehr attraktiv. Dadurch erhalten Türken bei Ankunft auf einer griechischen Insel problemlos für die Dauer ihres Aufenthalts ein Visum.

