Urlaub auf Mallorca: Brutale Überfälle an der Playa – Polizei plant Spezialoperation „Sommer“

Mallorca ist beliebter denn je. Sobald die Temperaturen steigen, füllen sich auch die Strände der Urlaubsinsel immer mehr. Doch aufgepasst – auch die Kriminalität nimmt weiter zu.

Nur wenige Tage nach dem Opening des Bierkönigs kam es parallel zur Schinkenstraße zu einem brutalen Überfall auf einen Rentner. Kurz zuvor wurde eine Gruppe junger Frauen ausgeraubt. Vorfälle, die auch der Polizei auf der Insel zu denken geben. Um weitere Geschehnisse dieser Art zu verhindern, wurden ganz konkrete Pläne geschmiedet.

Auch interessant: Lidl auf Mallorca: Über DIESE Produkte können Deutsche nur staunen

Urlaub auf Mallorca: Polizei setzt sich gegen Kriminalität ein

Auf Nachfrage unserer Redaktion ließ die spanische „Policia Nacional“ verlauten, dass es für die kommenden Monate ein spezielles Vorhaben gebe – nämlich die sogenannte „Spezialoperation Sommer“. Dabei sollen Polizeistreifen verstärkt an der Playa eingesetzt werden, „um dem Aufkommen an Touristen und der Anzahl an Diebesbanden gerecht zu werden“, erklärte ein Polizeisprecher.

Die Zahl der brutalen Überfälle schätzt die Polizei auf der Insel allerdings als eher gering ein. Viel häufiger seien es Fälle von Diebstahl, bei denen Touristen zu unaufmerksam waren oder ihre Wertgegenstände sogar selbst verloren haben. „Wir wissen, dass es keine absolute Sicherheit gibt, doch wir haben gerade in den Touristengebieten Polizei mit Zivil- und Uniformstreifen im Einsatz, die rund um die Uhr und verstärkt nachts im Stadtgebiet von Playa de Palma patrouillieren“, so der Sprecher weiter.

Urlaub auf Mallorca soll unbeschwert bleiben

Trotzdem möchte die Behörde klarstellen: „Die Playa de Palma ist ein sicheres Reiseziel.“ Die Arbeit der Einsatzkräfte – unter anderem auch einer Spezialeinheit, die mit der Untersuchung krimineller Machenschaften vertraut ist – zahle sich aus: „Uns ist es bereits gelungen, mehrere dieser kriminellen Gruppen durch die Verhaftung ihrer Mitglieder zu zerschlagen.“

Mehr News:

Ein Erfolg, der sich also definitiv sehen lassen kann. Zudem soll die Präsenz der Polizeistreifen den Reisenden ein sicheres Gefühl geben. Einem unbeschwerten und in erster Linie sicheren Aufenthalt auf der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen steht also nichts mehr im Wege.