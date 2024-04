In der Sommerzeit zieht es wieder zahlreiche Urlauber in das berühmt-berüchtigte 17. deutsche Bundesland – genauer gesagt nach Mallorca. Dort warten nicht nur Sightseeing in Palma oder eine Mountainbike-Tour in den Bergen auf einen, sondern auch das eine oder andere Kaltgetränk an der Playa.

Auf der beliebten spanischen Insel müssen Deutsche zusätzlich aber noch nicht mal auf ihren gewohnten Discounter aus der Heimat verzichten – denn selbst der ist hier beispielsweise mit mehreren Lidl-Filialen zu finden. Unsere Redaktion war vor Ort und hat das Sortiment genau unter die Lupe genommen – dabei wurden Produkte gefunden, die Reisende staunen lassen.

Lidl auf Mallorca hat jede Menge Fisch im Angebot

Bereits bei den Backwaren ist neben Schoko-Croissant, Brezeln, Brötchen und Toastbrot – wohlgemerkt ohne Rand – auch ein Blätterteig-Gebäck zu finden. Die sogenannten Empanadas sind meist mit einer Thunfisch-Pastete gefüllte Teigtaschen, die sowohl kalt als auch aufgewärmt verzehrt werden können. Dass die Spanier generell mehr Wert auf Meeresfrüchte legen, dürfte spätestens ein paar Schritte weiter schnell klar werden.

Im Kühlregal gibt es neben Burger-Patties aus Rindfleisch nämlich auch verschiedene Alternativen aus Fisch. Direkt daneben befindet sich auch eine Art „Candy-Bar“ voller Shrimps, Riesengarnelen und Tintenfisch-Ringen. Wer beispielsweise zum Mittagessen Lust auf lediglich eine einzige Muschel hat, wird hier durch das eigene Abwiegen der losen Ware ebenfalls fündig.

Lidl auf Mallorca lässt deutsche Urlauber staunen

Doch auch in Sachen Süßkram lässt man sich auf Mallorca definitiv nicht lumpen. Egal ob süße spanische Muffins wie die Magdalenas oder ein Pudding mit knackender Zucker-Kruste on top lassen das Kalorien-Herz höherschlagen und die Pfunde definitiv nicht purzeln – doch gerade im Urlaub sollte man sich doch auch mal gehen lassen dürfen.

Auf Mallorca wird aber offenbar schon den kleinsten Bewohnern das Schlemmen beigebracht. Neben abgepackten Brot-Sticks und kleinen Würstchen findet unsere Redaktion zum Beispiel auch noch ein paar ganz besondere Kekse für Groß und Klein im Lidl-Regal: die sogenannten „Tostakids“ im Alien-Format. In Deutschland würde man dazu schlichtweg Butterkekse sagen.

Lidl auf Mallorca schont den Geldbeutel

Die spanische Beschreibung des eher ungesunden Snacks verspricht hingegen zusätzlich jede Menge Vitamine, Calcium und auch Eisen durch den Verzehr – ob das der Wahrheit entspricht, sei mal dahin gestellt. Was die Preise angeht, ist im Gegensatz zu den deutschen Lidl-Filialen übrigens kein großer Unterschied festzustellen. Einen Besuch bei Lidl auf Mallorca sollte man sich also keineswegs entgehen lassen – ganz egal, ob am Ende mit einem vollen oder leeren Einkaufswagen an der Kasse.