Mallorca-Anwohner wegen Touristen auf 180 – „Das habe ich noch nie gesehen“

Mega-Wut bei zahlreichen Anwohnern auf Mallorca! Und schuld sind (mal wieder) die Touristen…

Dass sich zahlreiche Anwohner auf Mallorca von grölenden Party-Touristen gestört fühlen, ist keine Neuheit. Doch dieses Jahr gibt es ein weiteres Problem, welches viele Einheimische zur Weißglut treibt, wie das „Mallorca Magazin“ berichtet.

Mallorca-Anwohner fühlen sich gestört

Die Ballermann-Saison ist eröffnet! Zahlreiche Partywütige fluten wieder die spanische Insel. Das bedeutet nicht nur jede Menge Müll, wie unser Reporter kürzlich feststellen musste, sondern auch ein dickes Mietwagen-Problem!

Derzeit werden hunderte Mietwagen rund um die Playa de Palma falsch abgestellt – und das treibt Anwohner zur Weißglut! Laut der Anwohnervereinigung von El Arenal werden die Mietwagen sogar so abgestellt, dass sie Rettungswege und Einfahrten blockieren – ein echtes Problem!

Anwohner fassungslos: „Das habe ich noch nie gesehen“

Zahlreiche Mietwagen-Fahrer stellen ihre Autos achtlos auf die durchgezogenen gelben Linien ab. Das ist nicht erlaubt. Der Wagen darf dann abgeschleppt werden. Außerdem werden einzelne Wagen in die Zonen zum Be- und Entladen abgestellt oder aber auch in falscher Richtung geparkt.

„Alle Straßenecken von El Arenal haben durchgezogene gelbe Streifen, weil sie so schmal sind. An dem Tag, an dem die Feuerwehr einen Einsatz hat, wird das Löschfahrzeug wegen der Autos nicht mehr durchkommen“, sagt ein Sprecher der Anwohnervereinigung von El Arenal. „Das habe ich noch nie gesehen.“

Parksituation schon seit dem 1. April schlimm

Wie die Zeitung „Ultima Hora“ berichtet, ist die Parksituation schon seit dem 1. April ein großes Problem. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass es nicht noch schlimmer wird – die Ballermann-Hochsaison kommt schließlich erst.