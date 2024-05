Urlaub auf Mallorca: Große Änderung am Flughafen geplant – Touristen werden es sofort merken

Tagtäglich landen Tausende Urlauber am Flughafen von Palma de Mallorca. Für viele beginnt dort ihr wohlverdienter Urlaub in der Sonne Spaniens. Doch oft kommt es vor, dass statt Entspannung erst einmal Stress angesagt ist.

Das Problem: Der Transfer vom Flughafen Palma de Mallorca zu den jeweiligen Hotelanlagen. In der Hochsaison warten Urlauber bis zu drei Stunden auf ein Taxi! Doch das soll sich nun ändern.

Urlaub auf Mallorca: Taxi-Mangel seit Längerem ein Problem

Urlauber, die eine Pauschalreise mit Hotel-Transfer haben, können nach der Ankunft bequem in ihren Bus oder ihr Auto steigen. Doch diejenigen, die auf ein Taxi angewiesen sind, haben in der Regel nicht so viel Glück. Vor allem in der Hochsaison ist der Mangel an Taxis am Flughafen ein echtes Problem.

Manche Urlauber warten bis zu drei Stunden auf einen Wagen. Doch die Regierung von Palma will das nun zugunsten der Touristen ändern. Geplant sei die Vergabe von speziellen Saisonlizenzen für Taxifahrer in den Sommermonaten. Rund 200 zusätzliche Lizenzen sind vorgesehen, die an ein Fahrzeug gebunden sind. Und noch eine Änderung soll kommen.

Urlaub auf Mallorca: Flexiblere Arbeitszeiten geplant

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, sollen die Arbeitszeiten für Taxifahrer angepasst werden. Von Mai bis Oktober sollen sie insgesamt sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag arbeiten dürfen.

Mit diesen Maßnahmen will die mallorquinische Regierung also sicherstellen, dass in der Hochsaison keine so langen Wartezeiten mehr für Urlauber anfallen und sie so entspannt in den Sommerurlaub starten können.