Urlaub auf Mallorca: Ich wollte an der Playa joggen – der Anblick brach mir fast das Herz

Für viele Menschen besteht Sommer-Urlaub aus Strand, Sonne, leckerem Essen, Erholung und kühlen Getränken. Das ist auch auf Mallorca so. Zumindest in den weitesten Teilen der Insel. An der Playa de Palma, konkreter rund um den Balneario 6, ist das etwas anders. Strand, kühle Getränke und Sonne gibt es hier zwar auch, mit Ruhe und Erholung ist es hier jedoch nicht so weit her. Dennoch nutzen viele Urlauber auf Mallorca die Strecke direkt am Strand zur sportlichen Betätigung.

Besonders am frühen Morgen genießen viele Urlauber auf Mallorca die Ruhe, um eine Runde joggen zu gehen. Ich bin zwar nicht des Urlaubs wegen hier, sondern arbeite auf des Deutschen liebster Insel. Die sportliche Joggingrunde wollte ich mir dennoch nicht nehmen lassen. Und so ging es morgens um 7 Uhr an die Playa. Der Anblick, der sich mir dort jedoch bot, spottete jeder Beschreibung.

Urlauber auf Mallorca verursachen Müll und Dreck

Dönerreste, zerbrochene Flaschen, Taschentücher, Erbrochenes, Bierflaschen und -Dosen … die Liste ließe sich nahezu endlos erweitern. Kurzum Strand, Wege und Pflanzbeete glichen mehr einer kleinen Müllhalde als einem Urlaubsort. Möwen pickten an den Resten eines Brötchens, das wohl einst mal eine Bratwurst beheimatete, Spaziergänger mit Hunden, versuchten ihre Vierbeiner an den Scherben vorbeizumanövrieren.

Und auch ich versuchte, nahezu vergeblich, dem Müll aus dem Weg zu gehen. Und das bereits an Balneario 2. Je näher man dem Epizentrum um 6 kam, desto schlimmer wurde es. Wieso sich die Touristen nicht benehmen können, ihren Müll nicht in die zahlreichen Abfalleimer werfen, statt ihn gedankenlos in die Gegend zu pfeffern? Es ist mir unbegreiflich.

Nach wenigen Kilometern jedoch nähert sich die Lösung des Problems, gleich mehrere Männer pusten den Müll mit Laubbläsern an die Seite, im Anschluss folgt eine Kehrmaschine, die die Hinterlassenschaften der Nacht aufsammelt, bis sie am Tag darauf wieder an derselben Stelle auftauchen. Es ist ein endloser, umweltverschmutzender Kreislauf – zumindest in der Urlaubssaison.