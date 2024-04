Urlaub auf Mallorca: Brutale Angriffe auf Touristen – an der Playa geht die Angst um

Die Ballermann-Saison auf Mallorca ist eröffnet! Doch von wegen Sonne, Strand und gute Laune – an der Playa de Palma kann es auch ganz schön gefährlich werden.

Besonders Touristen geraten immer wieder in den Fokus der kriminellen Banden. Ein aktueller Fall schürt die Angst auf der beliebten Urlaubsinsel noch mehr.

Urlaub auf Mallorca: Deutscher wird brutal ausgeraubt

Am vergangenen Samstag (20. April) soll eine Gruppe Jugendlicher einen 67-jährigen Urlauber brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt haben. Der Deutsche habe sich gegen 23 Uhr an der Playa aufgehalten, wo ihn die Meute Minderjähriger antraf. Sie fackelten nicht lange und klauten dem Mallorca-Urlauber 500 Euro aus der Tasche.

Wie die „Crónica Balear“ berichtete, ereignete sich der Vorfall in einer Parallelstraße der allseits beliebten Schinkenstraße. Dort fand die Polizei den Senior anschließend mit einem blutenden Gesicht vor. Er soll sich bei der Attacke auch einige Knochenbrüche zugezogen haben.

Urlaub auf Mallorca: Kriminelle Fälle an der Playa häufen sich

Ein Augenzeuge teilte mit, dass die Täter in Richtung Arenal geflüchtet seien. Dort konnte die Polizei kurze Zeit später vier der Angreifer festnehmen. Zwei weitere Tatverdächtige seien bisher noch nicht identifiziert. Allerdings nicht der erste Vorfall in diesem Jahr: Bereits wenige Tage zuvor sollen zwei Männer drei deutsche Urlauberinnen an der Playa überfallen haben. Die Beute konnte die Polizei jedoch wenig später sicherstellen.

Wie unsere Redaktion von der Polizei auf der Insel erfahren hat, sollen allerdings schon wenige Tipps dabei helfen, das Risiko, selbst zum Opfer zu werden, erheblich zu minimieren. So sollte man beispielsweise seine Wertgegenstände stetig im Blick haben und nicht unnötig damit prahlen. Die Teilnahme an Glücksspielen auf der Straße sollte man hingegen meiden.

Urlaub auf Mallorca: Vorsicht ist besser als Nachsicht

Zusätzlich sei es ratsam, vorerst misstrauisch zu reagieren, wenn plötzlich Hilfe angeboten wird – zum Beispiel, wenn man auf einmal Hinweise zu Flecken auf der Kleidung bekommt oder das Mietauto offenbar eine Panne habe. Das alles könnte nämlich eine Masche zum Trickdiebstahl sein. Ohnehin gilt: Wenn möglich, sollten sich Urlauber nur auf gut beleuchteten Orten aufhalten und kurios wirkenden Situationen frühzeitig aus dem Weg gehen.