Urlaub auf Mallorca: Ekel-Alarm am Strand! Hier dürfen Touristen vorerst nicht schwimmen gehen

Igitt, dürften sich Touristen auf Mallorca zurzeit denken. An einem Strand ist es so schlimm, dass Touristen in ihrem Urlaub erneut nichts ins Wasser können.

Denn das Wasser am Strand dieses Ortes auf Mallorca ist schwer belastet. Darin möchte sicherlich niemand im Urlaub baden.

Urlaub auf Mallorca: Ekel-Vorfall –dieser Strand bleibt vorerst gesperrt

Schon Ende Juli mussten die Behörden den Strand von Cala Marçal in Portocolom absperren. Nun ist der Küstenabschnitt erneut betroffen, und zwar aus demselben Grund wie vor einem Monat. Erneut hatten die örtlichen Behörden am Sonntagmorgen eine erschreckende Entdeckung gemacht.

Offenbar war Abwasser in den Badebereich gelangt. Die Polizei von Calvià und die Rettungsschwimmer sperrten den Bereich mit Absperrband ab, damit niemand ins Wasser springt.

Auf Mallorca gibt es in letzter Zeit öfter ein Badeverbot. Foto: IMAGO / Eibner

Zudem hat ein Biologe bereits Wasserproben entnommen, um sie zu analysieren. Die betroffenen Bereiche des Strandes bleiben so lange geschlossen, bis die Qualität des Wassers wieder zum Baden geeignet sei. Zudem werde der Strand überwacht, damit keine weiteren „Verklappungen“, also Verschmutzungen durch die Abwasserrohre entstehen kann.

Am 22. Juli war es bereits zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Damals war ein Rohrbruch der Auslöser, wie das Rathaus informierte und „Mallorca Services“ berichtet. (mbo)

Vor wenigen Tagen hatten die Behörden bereits die Buchten von Palma und Pollença gesperrt aus nicht weniger ekligen Gründen. Alles über das Badeverbot auf Mallorca erfährst du hier.

