Urlaub auf Mallorca: Aus und vorbei! Hotel-Betreiber an der Playa laufen Sturm – „Absolutes No-Go“

Die Saison auf Mallorca ist wieder eröffnet und die Urlauber aus Deutschland strömen bereits in Scharen an. Während der Frühling in Deutschland in diesem Jahr nur sehr langsam ins Rollen kommt, herrschen in Spanien schon sommerliche Temperaturen.

Sonne, Strand und Meer – dafür kommen die Touristen zum Urlaub auf Mallorca. Über mehrere Kilometer erstreckt sich der Strand rund um das Mittelmeer. Doch etwas ist anders an der Playa de Palma als in den Vorjahren.

Urlaub auf Mallorca: Beliebter Strand herabgewürdigt

Wie die „Mallorcazeitung“ berichtet, hat der beliebte Strand eine wichtige Auszeichnung verloren. Am Donnerstag (4. April) hat die Organisation ADEAC die Liste der Strände in Spanien bekanntgegeben, die in diesem Jahr mit dem Qualitätssiegel „Blaue Flagge“ ausgezeichnet werden. Sterne gibt es unter anderem für die Wasserqualität, die Rettungsdienste und das Service-Angebot.

Und die Playa de Palma taucht plötzlich nicht mehr unter den besten Stränden auf. Hoteliers, die an dem beliebten Strandabschnitt liegen, können die Entscheidung nicht nachvollziehen. „Wir sind das größte Urlaubsgebiet an den Küsten der Balearen und geben gerade ein kümmerliches Bild ab“, schimpft der Hoteliersverband AHPP in einer Mitteilung.

Hotel-Betreiber stinksauer

Die Hotel-Betreiber fühlen sich von der Politik im Stich gelassen, sie seien den Behörden „schutzlos ausgeliefert“. Schließlich hätten sie schon seit Wochen mit dem Erwerb der Lizenzen für Sonnenschirme und Liegen zu kämpfen. „Die beiden ‚Blauen Flaggen‘ zu verlieren, ist ein absolutes No-Go für die Playa de Palma. Was für eine Botschaft sendet man damit an die Urlauber?“, zitiert die „Mallorcazeitung“ den Verbandschef José Antonio Fernández de Alarcón. Auf Nachfrage bei der ADEAC hat das spanische Medium sogar erfahren, dass überhaupt gar kein Antrag für die Auszeichnung gestellt wurde.

Eine Antwort von der Stadtverwaltung, wie es zu dem Versäumnis kommen konnte, gab es noch nicht. Ob Touristen jedoch ihren Urlaub auf Mallorca von diesem Titel abhängig machen, sei mal dahingestellt. Doch nach Corona und der anhaltenden Energiekrise ist die Insel wohl mehr denn je auf den Tourismus angewiesen.