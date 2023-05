Urlaub auf Mallorca: Alles aus – Touristen werden ihren Augen nicht trauen

Türkisblaues Wasser, kilometerlange Strände und Stimmung pur – das verspricht ein Urlaub auf Mallorca. Während einige Touristen am Mittelmeer einfach nur mal die Seele baumeln lassen wollen, zieht es andere vor allem bei Nacht in die zahlreichen Kultlokale der Insel.

Doch auf Reisende kommt jetzt einiges zu. Wer sich in seinem Urlaub auf Mallorca vor allem auf ein Lokal gefreut hatte, könnte jetzt in die Röhre schauen. Denn von einem Kultladen auf der Sonneninsel müssen sich die Touristen und Einheimischen jetzt verabschieden.

Urlaub auf Mallorca: Strandlokal macht dicht

Aber keine Sorge: Am Ballermann bleibt erst mal alles beim Alten. Denn das Kultlokal ist nicht an der mallorquinischen Partymeile zu finden, sondern am Mondragó-Strand der Gemeinde Santanyí.

Inmitten eines Naturparks befindet sich ein „Chiringuito“, der noch vor dem Sommer abgerissen werden soll. Es handelt sich um ein 150 Quadratmeter großes Gebäude samt Terrasse. Zwar war das Strandlokal schon seit 2020 nicht mehr in Betrieb, wie die mallorquinische Zeitung „Ultima Hora“ jetzt berichtet. Dennoch dürfte es einigen Urlauben immer noch deutlich in Erinnerung sein. Mit dem Abriss soll die ursprüngliche Umgebung des Naturgebiets wieder hergestellt werden.

Als Ersatz soll ein wesentlich kleinerer auf- und abbaubarer Kiosk am Rande des Mondragó-Strands aufgestellt werden. Was in dem kleinen Geschäft alles angeboten werden soll, ist nicht bekannt.

Zahlreiche „Chiringuitos“ von Abriss bedroht

Doch nicht nur am Strand in Santanyí heißt es bald „Adiós“! Auch an anderen Stellen auf Mallorca soll es den „Chiringuitos“ mehr und mehr an den Kragen gehen. Dazu gehören auch einige, die sich an der beliebten Playa de Muro befinden.

Die Lokale werden im Sommer auch von Urlaubern sehr geschätzt, weil man es von seinem Handtuch im Sand bekanntlich nicht sehr weit dorthin hat. Einige der Restaurants verfügen auch über Toiletten, die an den mallorquinischen Stränden nach wie vor eher Mangelware sind.

Nicht nur für Urlauber, auch für die Einheimischen ist der Abriss der beliebten Lokale ein Graus. Erst vor einigen Jahren hatte der Abriss mehrerer Stein-„Chiringuitos“ am Es-Trenc-Strand für große Aufregung gesorgt.