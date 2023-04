Urlaub: Mann entdeckt Lücke im System – und ergattert Flüge zum Mega-Schnäppchen-Preis

Nicht nur in diesem Jahr, wo die Preise für Urlaube in fast allen Ländern exorbitant gestiegen sind, durchforsten Reisende das Internet nach Schnäppchen. Auch in der Vergangenheit strebten wohl die meisten Touristen eine Entlastung ihres Geldbeutels an. Konnte man einige hundert Euro sparen, galt das schon als Mega-Coup.

Doch einem Mann aus Japan ist jetzt das Unmögliche gelungen. Bei der Buchung seiner Flugtickets für den Urlaub konnte er wahrscheinlich das Mega-Schnäppchen seines Lebens ergattern. Denn es gelang ihm über 200.000 Euro zu sparen. Wie ihm das gelang, erfährst du hier.

Urlaub: Mann nutzt Umrechnungsfehler aus

Diesen Anblick wird Herman Yip (32) wohl sein Leben nicht vergessen. Denn die Preise auf einer Website der japanischen Fluggesellschaft „All Nippon Airways“ waren nicht von dieser Welt. So sollte ein Hin- und Rückflug in der ersten Klasse von Jakarta über Tokio und New York nach Aruba gerade mal schlappe 890 Dollar (umgerechnet etwa 802 Euro) kosten. Andere Business-Class-Flüge wurden gerade mal für 300 Dollar (umgerechnet 270 Euro) angeboten.

Yip fackelte nicht lange und buchte auf einen Schlag 25 Tickets für sich, seine Freunde und Familie zum stolzen Preis von 17.000 Dollar (umgerechnet etwa 15.320 Euro). Doch wer bei dieser Zahl schon Schnappatmung bekommt, der wird bei diesem Wert endgültig vom Stuhl fahlen: Ganze 250.000 Dollar und damit rund 225.000 Euro konnte der Japaner damit sparen. Und daran soll wohl ein technischer Fehler Schuld gewesen sein.

Wie die japanische Fluggesellschaft Ana Holding am Mittwoch (19. April) mitteilte, wurden die Flugpreise aufgrund einer fehlerhaften Währungsumrechnung falsch angegeben. Ob die vergünstigten Tickets dennoch gültig sind, sei noch unklar. Bis Ende April solle eine Entscheidung getroffen werden.

Mann rät: „Buchen Sie einfach“

Ganze 12 Stunden waren die niedrigen Preise auf der Website zu finden. „Ich schätze, ANA hat noch nicht klargestellt, ob sie die Tickets anerkennen oder nicht, denn die Auswirkungen des Vorfalls scheinen so groß zu sein, da der Fehler so lange andauerte“, erklärte Herman Yip. „Ich kenne 20 Leute, die von dem Vorfall wussten, und das vervielfacht die Auswirkungen natürlich noch.“

Falls auch du einmal das Glück haben solltest, besonders günstige Flugpreise im Netz zu finden, dann rät dir Yip dazu, schnell zu handeln. „Grundsätzlich gilt: erst buchen und dann bewerten. Wenn Sie etwas sehen, das wahrscheinlich ein Zehntel des ursprünglichen Preises kostet, buchen Sie einfach“, sagt er. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie Ihren Flug ändern oder stornieren können, denn die Fluggesellschaft will immer, dass Sie stornieren.“

Dennoch solltest du auch bei der Buchung auf dein Bauchgefühl vertrauen: Kommt dir bei den Preisen für deinen Urlaub etwas suspekt vor, dann solltest du besser die Finger davon lassen. Denn so zahlst du am Ende keinen Cent – und sparst dir neben dem Geld auch Nerven und Energie, falls sich der Günstig-Tarif am Ende doch als Abzocke entpuppt.