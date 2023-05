Urlaub auf Mallorca: Dramatische Rettungsaktionen – deutscher Tourist ertrinkt

Ertrunken im Urlaub auf Mallorca! Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, kam am Dienstag, den 2. Mai, ein deutscher Tourist am Strand von Sa Canova in Artà zu Tode.

Trotz gefährlicher Strömung hatte er sich zu weit nach draußen aufs Meer gewagt und schaffte es dann nicht mehr ans Land. So nahm der Urlaub auf Mallorca für den Deutschen ein tödliches Ende.

Urlaub auf Mallorca: Deutscher ertrinkt im Meer

Am Abend gegen 18.30 Uhr verunglückte der 65 Jahre alte Mann am Strand von Sa Canova in der Gemeinde Artà. Er hatte wohl die starke Strömung nicht bemerkt, als er ins Wasser ging. Bevor er sich versah, hatten ihn die Massen bereits weit aufs Meer hinausgetrieben.

Gegen die Gewalt der Wellen schaffte er es nicht mehr, aus eigenen Kräften zurück an Land zu schwimmen. Allerdings war er nicht alleine, sein Begleiter konnte sich retten. Zeugen, die die dramatische Szene mit angesehen hatten, riefen sofort den Notruf. Eine halbe Stunde vorher hatten die Rettungsschwimmer gerade Feierabend gemacht. Als die Einsatzkräfte der Guardia Civil und die Sanitäter eintrafen, war es jedoch bereits zu spät. Trotz mehrerer Reanimationsversuche konnten sie den 65-Jährigen nicht wiederbeleben.

Ein wahrer Unglückstag

An dem schicksalhaften Tag war es auch noch zu zwei weiteren Vorfällen gekommen, die noch glimpflich für die Beteiligten ausgingen. Ebenfalls am Strand Sa Canova und auch etwa zum gleichen Zeitpunkt war auch eine 35-Jährige in Seenot geraten. Sie konnte jedoch gerettet werden, kam aber in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus von Manacor. Augenzeugen zufolge soll zu der Zeit starker Wellengang geherrscht haben.

Und auch an der Cala Torta mussten Polizisten eine Frau aus dem Wasser retten, die ebenfalls von der Strömung mitgerissen wurde. Der Wind hatte das Meer zusätzlich aufgeschäumt.