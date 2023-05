Urlaub auf Mallorca: Betrugsmasche ist zurück! SO dreist gehen die Betrüger vor

Jahrelang hatten Urlauber auf Mallorca Ruhe. Doch jetzt sind sie wieder zurück. Wie die „Mallorca-Zeitung“ berichtet, hat es in den vergangenen Wochen Zwischenfälle in Palma de Mallorca gegeben.

Demnach sind mehrere Touristen bei ihrem Urlaub auf Mallorca Opfer von sogenannten Nelkenfrauen geworden. Ihre Masche soll sich nach den Jahren der Abwesenheit nicht verändert haben. Urlauber sollten wachsam sein – vor allem an den klassischen Tatorten.

Urlaub auf Mallorca: DAS ist die Masche der Nelkenfrauen

Beinahe jeder Reiseführer warnt vor den Nelkenfrauen auf Mallorca. Ihre Masche ist so simpel wie dreist: Die Kriminellen laufen lächelnd auf Touristen zu und bieten ihnen gegen eine kleine Spende eine Blume an. Klassischerweise handelte es sich dabei um eine Nelke.

Wenn ein Urlauber sein Portemonnaie zückt, wird er abgelenkt. Die Gunst der Stunde nutzen die Kriminellen, um unbemerkt das Bargeld aus der Geldbörse zu ziehen. Oft merken die Opfer erst viel später, dass sie bestohlen worden sind. So geschah es Ende März vor der Kathedrale. An belebten Orten wie diesem schlagen die Nelkenfrauen besonders gern zu, berichtet die Zeitung.

Polizei jagt Nelkenfrauen auf Mallorca

Demnach waren es in dem Fall zwei Nelkenfrauen, die es auf ein Urlaubspaar abgesehen hatten. Eine der beiden bot den Urlaubern eine Pflanze an. Eine Spende solle der Kirche zugute kommen. Da der Mann kein Kleingeld in seiner Geldbörse fand, sprang seine Frau ein und händigte ein paar Münzen aus. Später stellte der Mann fest, dass sein Portemonnaie komplett ausgeräumt war. Das Urlaubspaar ging zur Polizei und zeigte beide Frauen mit einer detaillierten Beschreibung an. Ähnlich ging es bei einem Fall in der Straße Can Feixina zu.

Die Polizei konnte nach Angaben der „Mallorca-Zeitung“ nun zwei Verdächtige festnehmen, denen beide Taten vorgeworfen werden. Die Behörden kündigten verstärkte Kontrollen an, damit sich die Nelkenfrauen nicht wieder auf Mallorca ausbreiten. Denn eigentlich hatte die Polizei das Problem durch härtere Strafen in den Griff bekommen. Durch die Pandemie war der Massentourismus ausgeblieben – dadurch waren auch die Nelkenfrauen komplett von der Bildfläche verschwunden. Doch jetzt scheinen sie wieder ihr Unwesen zu treiben.