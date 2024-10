Urlaub auf Mallorca: Paukenschlag! Von diesen deutschen Airports geht’s jetzt nicht mehr auf die Insel

Aktuell treibt es viele Urlauber noch mal nach Mallorca. Grund ist das Closing, das am Ballermann vom 24. bis 27. Oktober stattfindet. Auch die großen Ballermann-Stars sind dafür erneut in den Partytempeln Megapark und Bierkönig geladen, um ein letztes Mal die Gäste von den Hockern zu treiben.

Pünktlich zum Closing macht jetzt aber eine Nachricht die Runde, die Mallorca-Urlauber verrückt werden lässt. Denn ausgerechnet einige deutsche Airports und Fluggesellschaften streichen die Balearen-Insel plötzlich von ihren Reiseplänen.

Urlaub auf Mallorca: Hier ist Schluss!

Mit dem Winterflugplan halten große Veränderungen auf der Sonneninsel Einzug. Schuld daran sind laut „Mallorca Magazin“ die deutschen Flughäfen. So sollen Saarbrücken, Kassel, Lübeck und Paderborn Mallorca von ihren Reiseplänen gestrichen haben. Auch wer von Mallorca ins österreichische Klagenfurt mit dem Flieger reisen will, hat ab November schlechte Karten. Denn Ryanair stellt seinen Flugbetrieb hier im Winter ein.

Andere deutsche Airlines nehmen im Winter lediglich Einschränkungen vor. Ryanair bietet die Verbindungen Bremen – Mallorca und Frankfurt-Hahn – Mallorca nur noch an drei Tagen in der Woche anstelle von jeden Tag an. Eurowings dagegen schränkt die Flug-Frequenz von Dortmund nach Mallorca von täglich auf fünf Verbindungen pro Woche ein. Münster/Osnabrück wird vom 18. November bis 15. Dezember sowie vom 7. Januar bis Anfang Februar gar nicht bedient.

Nächste Hiobsbotschaft für Touristen

Bei vielen deutschen Flughäfen wird es bei den Verbindungen nach Mallorca aber auch keine Veränderungen geben. So können Urlauber ab Köln/Bonn (Ryanair und Eurowings), Düsseldorf (Eurowings), Berlin-Brandenburg (Ryanair, Eurowings, Easyjet), Frankfurt/Main (Lufthansa, Discover) und München (Lufthansa, Vueling, Eurowings, Discover), Hamburg (Ryanair, Eurowings) und ab der Schwaben-Hauptstadt Stuttgart (Eurowings) wie gewohnt an den Ballermann reisen.

Doch auch für den Sommerurlaub 2025 auf Mallorca deutet sich jetzt schon die erste Katastrophe an. Denn Ryanair wird sich aus Dortmund und Dresden zurückziehen und seine Flugverbindungen nach Mallorca ab Hamburg und Berlin einschränken. „Das war nur die erste Runde von Kürzungen“, so Marketingchef Dara Brady in dem Interview.