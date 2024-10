Ich schlenderte über die Playa de Palma: Es dauerte geschlagene 20 Minuten

Die Playa de Palma mit dem berühmten Ballermann 6 ist vor allem für eines bekannt: feiernde Touristen. Hier, wo sich eine Bar an die nächste reiht und die beiden Diskotheken Megapark und Bierkönig alles überstrahlen, machen diejenigen Urlaub, die vor allem auf eines Bock haben: Feiern.

Und so haben sich rund um die feierwütigen Touristen gleich mehrere – nennen wir es – Berufszweige gebildet. Jedoch nicht wirklich legal. Versuchen doch illegale Strandverkäufer, illegale Masseure und auch Prostituierte an das Beste der Touristen zu kommen: Ihr Geld. In der Hochsaison ist es schwer an der Playa de Palma auch nur einige Meter zu gehen, ohne von ihnen belästigt zu werden.

Die Ballermann-Saison 2024 neigt sich dem Ende entgegen

Als ich jedoch am Donnerstag (24. Oktober 2024) in S’Arenal ankam und zu Fuß zu einem Termin gehen wollte, war ich doch recht verwirrt. Zwar liefen gleich mehrere Straßenverkäufer zwischen Balneario eins und sechs erkennbar, wirklich aufdringlich waren sie jedoch nicht. Scheinbar hat auch sie die lange und anstrengende Saison an ihre Grenzen gebracht.

Hört man sonst schon von weitem ein lautes „Alter, Verwalter“ und sieht dann erst den Herrn mit gefühlt siebenhundert Sonnenbrillen auf dem Arm, saßen viele Straßenverkäufer am Donnerstag eher gelangweilt auf den Mauern, die den Strand vom Gehweg abgrenzen.

Megapark und Bierkönig feiern Closing-Partys

Und so dauerte es geschlagene zwanzig Minuten, bis ich das erste Mal angesprochen und gefragt wurde, ob ich nicht eine – garantiert nicht aus echtem Gold bestehende – Goldkette kaufen wolle.

Vielleicht rüsten sich die Herren ja aber auch nur für die letzten anstrengenden Partytage des Jahres. Schließlich stehen an diesem Wochenende (25. bis 27. Oktober) die Closing-Partys des Megapark und des Bierkönig an. Und da dürfte es auch für die Strandverkäufer noch einmal richtig Geld zu verdienen geben.