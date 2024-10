Bierkönig-Star Tim Toupet mit ehrlichen Worten nach Auftritt – „Hätte am liebsten abgebrochen“

Am Ballermann von Mallorca wurde der finale Countdown eingeläutet. Um 12 Uhr gab Tim Toupet mit seinem Auftritt im Bierkönig am Donnerstag (24. Oktober) den Startschuss für das Closing.

Zur Mittagszeit war der Biergarten bei offenem Dach und spätsommerlichen Temperaturen bereits gut gefüllt. Tim Toupets Aufgabe war es, die frisch angereisten Mallorca-Urlauber willkommen zu heißen und in Stimmung zu bringen. Rund 30 Minuten stand der Bierkönig-Künstler auf der Bühne, doch zwischenzeitig hätte er am liebsten abgebrochen. Diese Redaktion hat im Anschluss mit Tim Toupet gesprochen.

Tim Toupet kurz vor Abbruch beim Bierkönig-Auftritt

Schon bevor Tim Toupet die Bühne im Biergarten betrat, riefen Fans seinen Namen. Immerhin ist der Partyschlagersänger seit fast zwei Jahrzehnten eine feste Größe im Bierkönig. Und das wird er auch noch einige Zeit bleiben, denn kurz vor dem Closing verkündete der 52-Jährige große Nachrichten (hier mehr dazu).

Direkt zum Anfang gab es seinen großen Ballermann-Hit „Inselverbot“, den der Großteil des Publikums natürlich auswendig mitsingen konnte. Tim Toupet sprang von rechts nach links, holte einen Gast nach oben, um mit ihm für Stimmung zu sorgen. Auf der Bühne ließ sich der Musiker nichts anmerken, doch im Interview mit dieser Redaktion offenbarte Tim Toupet, dass der Auftritt ihn an seine Grenzen brachte.

„Es war furchtbar!“

„Es war furchtbar. Ich hätte am liebsten nach dem dritten Lied aufgehört“, gab der 52-Jährige überraschend zu. „Mir ging es nicht gut und ich hab teilweise nicht viel mehr als ein Gekrächze rausgebracht“, so seine Erklärung. Tim Toupet schleppt sich eigenen Aussagen zufolge seit mehreren Wochen mit einem grippeähnlichen Infekt rum – er musste sogar die Teilnahme beim Schlagerboom kurzfristig absagen.

Seine Malle-Fans wollte der Künstler jedoch nicht im Stich lassen, und trat deshalb trotz gesundheitlicher Probleme weiterhin im Bierkönig auf. Die Performance am Donnerstag war jedoch für diese Saison endgültig die letzte auf Mallorca. Jetzt gehe es erstmal nach Deutschland zurück. „Ich werde mich jetzt erstmal von einem Arzt gründlich durchchecken lassen, da stimmt was nicht“, kündigte der Kölner an.