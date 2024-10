Bierkönig mit Hammer-Programm zum Closing – doch zwei Mega-Stars fehlen

Ab 12 Uhr fällt vom 24. bis 27. Oktober im Bierkönig täglich der Startschuss. Drei Tage können es die Mallorca-Urlauber mit ihren Ballermann-Idolen nochmal richtig krachen lassen. Danach ist die Partysaison auf der beliebten Balearen-Insel nämlich schon wieder zu Ende.

Und der Bierkönig hat ein hochkarätiges Programm zum Closing aufgestellt. Schon der erste Tag hat es in sich – die Crème de la Crème der Bierkönig-Künstler tritt auf. Allerdings gibt es auch eine schlechte Nachricht: Zwei Mega-Stars werden nicht auf der Bühne stehen.

Bierkönig startet mit Top-Stars zum Auftakt

Den Anfang macht am Donnerstag um 12 Uhr Tim Toupet im Biergarten und ab 15 Uhr können Besucher dann an selber Stelle mit Malin Brown abgehen. Ab 17 Uhr kann die Party dann im Neuen Bereich so richtig losgehen. Dorfrocker, Mia Julia, Julian Sommer und Schürze – dieses Abendprogramm hat es in sich.

Und in den kommenden Tagen legt der Bierkönig sogar noch einen drauf, dann gibt es eine Auftritt nach dem anderen. Im Biergarten gibt es Freitag und Samstag fünf weitere Shows, im neuen Bereich sogar jeweils zehn Shows. Hinzukommt, dass Frenzy gemeinsam mit den DJs durch den Abend führt. Insgesamt werden von Donnerstag bis Sonntag alle Bierkönig-Künstler der Saison auf der Bühne stehen – bis auf zwei.

Denn wer das Programm genau studiert, dem wir auffallen, dass zwei große Namen fehlen. Oli P. und Jürgen Milski sind nicht dabei. Oli P. hat in Deutschland tatsächlich andere Pläne, denn der Sänger ist am Freitag bei den Hochheimer Hitnächten zu sehen und Samstag auf einer 90s-Party in Lübeck.

Im Bierkönig müssen die Fans leider auf „Flugzeuge im Bauch“ und Co. verzichten. Genauso wie auf Jürgen Milskis Hits wie „Hier geht die Party ab“ oder „Heute fährt die 18 bis nach Istanbul“.