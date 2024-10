Tim Toupet verkündet es selbst – kurz vor Closing platzt die Bombe

Tim Toupet zählt seit Jahren zu den absoluten Stars im Bierkönig. Während der Ballermann-Künstler eigenen Angaben zufolge seinen Auftritt beim Schlagerboom in Dortmund gesundheitsbedingt absagen musste, trat er jedoch am selben Tag noch im Bierkönig auf (hier mehr dazu).

Wenige Stunden nach seinem Auftritt im Bierkönig lässt Tim Toupet nun die Bombe platzen. Der 52-Jährige hat große Neuigkeiten für alle seine Fans.

Tim Toupet lässt die Bombe platzen

Die Partysaison auf Mallorca ist fast vorbei. Der Bierkönig feiert vom 24. bis 27. Oktober nochmal mit allen Besuchern das große Closing. Am Sonntagmittag (20. Oktober) wendete sich Tim Toupet nun mit großen Neuigkeiten auf Instagram direkt an seine Fans. „Mein letzter Auftritt im Bierkönig ist am Donnerstag beim Closing im Biergarten um 12 Uhr – aber nur für diese Saison. Ich habe eine gute Nachricht. Ich habe jetzt einen Vertrag unterschrieben“, erklärt er freudestrahlend.

Und zwar hat der Partyschlager-Sänger ein Arbeitspapier von drei Jahren unterschrieben. „Ich freue mich riesig, dass wir nach ein paar Verhandlungen uns einig geworden sind. Ich bin sehr zufrieden und dankbar und bleibe dem Wohnzimmer treu“, führt er weiter aus. Mit dieser Nachricht räumt der 55-Jährige auch gleichzeitig einige Gerüchte aus dem Raum.

Denn wie unser Reporter bereits berichtete, könnte es in der Ballermannszene bald zu einem großen Beben kommen. Hinter den Kulissen brodelt die Gerüchteküche, dass der Superstar des Bierkönig die Seiten wechseln soll. Die Rede ist von Mia Julia. Sie soll ab 2025 für den Megapark auftreten und die Frage ist, ob einige andere Stars ihr ebenfalls folgen könnten und dem Bierkönig den Rücken kehren (hier mehr Einzelheiten). Tim Toupet hat nun für Gewissheit gesorgt und klargestellt, dass er seine Lieder wie „Inselverbot“ und „Bieraktivist“ weiterhin in seinem alten Wohnzimmer performen wird.