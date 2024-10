Tim Toupet muss kurzfristig „Schlagerboom“ absagen – plötzlich ist er hier zu sehen

Schlager-Fans erreichte am Donnerstag (17. Oktober) die bittere Nachricht. Eigentlich hätte Tim Toupet beim „Schlagerboom“ am Samstagabend in Dortmund zu Gast sein sollen. Doch aus gesundheitlichen Gründen musste er absagen – und überbrachte seinen Anhängern die Hiobsbotschaft selbst auf Instagram (hier alle Infos >>>).

Auch im Bierkönig auf der Schinkenstraße ist der 52-Jährige regelmäßig zu Gast. Nach der Absage vom Donnerstag hatten viele Fans wohl bereits damit gerechnet, dass Tim Toupet seinen geplanten Auftritt in Mallorcas Wohnzimmer am Freitagabend ebenfalls absagen würde. Dabei hatten sie die Rechnung aber ohne den singenden Kult-Friseur gemacht!

Tim Toupet: „Konnte leider nicht“

Denn wer die Story vom Bierkönig am Freitagmorgen schaute, traute seinen Augen kaum. Tim Toupet war als Abend-Act weiterhin eingeplant. Doch nach dem abgesagten Besuch beim „Schlagerboom“ in Dortmund war eine kurzfristige Absage auch im Kult-Lokal am Ballermann erwartbar.

+++ Mia Julia schockiert Fans mit heftiger Ansage: „Dann hör ich auf“ +++

Aber weit gefehlt! Pünktlich um 20 Uhr stand Tim Toupet wie geplant auf der Bühne und brachte mit Hits wie „Inselverbot“ und „Bieraktivist“ die Menge zum Beben! Dabei verlor der Partyschlager-Sänger aber auch einige Worte zur „Schlagerboom“-Absage: „Wer kennt den Florian Silbereisen? Ich wär eigentlich morgen beim Schlagerboom gewesen, aber ich konnte leider nicht hinfliegen.“ Umso glücklicher konnten sich seine Fans also am Freitagabend auf der Schinkenstraße schätzen!

Tim Toupet war trotz „Schlagerboom“-Absage am Freitagabend (18. Oktober) im Bierkönig zu sehen. Foto: Laura Merz/Der Westen

Auch Bierkönig-Auftritt stand auf der Kippe

Im Gespräch mit unserer Redaktion offenbarte der Kölner aber, dass auch der Auftritt im Bierkönig auf der Kippe stand. „Eigentlich wollte ich den Auftritt hier heute auch absagen.“ Kurzfristig habe er sich aber doch entschieden, wie geplant aufzutreten.

Weitere News aus Mallorca haben wir hier für dich zusammengefasst:

Was aber keiner der Zuschauer mitbekam: Tim Toupet ist gesundheitlich stark angeschlagen. Seit zwei bis drei Wochen hat er mit einer dicken Hals-Hasen-Ohren-Entzündung zu kämpfen, musste sogar schon vor einigen Wochen einen Auftritt im Bierkönig kurzfristig absagen. Zwischenzeitlich war er sogar auf Mallorca in der Klinik und bekam Antibiotikum verschrieben. „Mir platzt gleich der Kopf“, gibt der „Du hast die Haare schön“-Interpret gegenüber unserer Reporterin nach dem Auftritt offen zu.

Tim Toupet bleibt ein Trost

„Ganz so schlimm wie es letztes Mal war, ist es nicht heute. Aber wenn’s nicht geht, geht’s nicht“, so Toupet. „Aber dieses zurück fliegen, dann (zum Schlagerboom, Anm. d. Red) hin, wieder zwei Tage dort und dann wieder hier hin, da hab ich gesagt ‚Tim, mach mal langsam‘. Jetzt gleich bin ich wieder im Bett und dann geht das hoffentlich wieder.“

Ein Trost bleibt dem Bierkönig-Star aber: Sein „Seelenverwandter“ Mickie Krause wird ihn beim „Schlagerboom“ vertreten und dort ihren gemeinsamen Song „Dann leg ich Schlager auf“ performen. Den Auftritt seines Kollegen will er sich von der Couch aus im Fernsehen anschauen.