Urlaub auf Mallorca: Touristen aufgepasst – mit einer einfachen Handbewegung sparst du richtig viel Geld

Wer im Urlaub auf Mallorca nicht mit dem Auto unterwegs ist, dem werden die Busse der Insel nicht unbekannt sein. Es sei denn, man hat All-Inclusive im Hotel gebucht und geht höchstens mal raus, um am Ballermann zu feiern. Bei all den traumhaftschönen Buchten und den malerischen Dörfern im inneren des Landes, empfiehlt es sich jedoch, die Insel zu erkunden.

Wer dafür samt Familie und Freunden den Bus nehmen möchte, sollte diesen einfachen Trick kennen, bei dem die ganze Gruppe so richtig sparen kann!

Urlaub auf Mallorca: Bis zu 60 Prozent billiger

Wer im Urlaub auf Mallorca in einen der rot-gelben Busse des Unternehmens tip (Transports De Les Illes Balears) steigt, sollte am besten davor schon die Bankkarte parat haben. Denn das Bezahlen des Bustickets dauert länger. Geld raussuchen, auf das Wechselgeld warten – im schlimmsten Fall hat der Busfahrer schon keines mehr. Das alles kostet Zeit.

Auch interessant:

Taco Bell auf Mallorca im Test: Worauf sich die Menschen in Deutschland bald freuen können

Beim Bezahlen mit der Karte geht es deutlich schneller, denn hier muss diese nur an den Sensor am Eingang direkt beim Fahrer gehalten werden und fertig. Ein großes Plus: Hierbei spart man ganze 40 Prozent des Fahrpreises. Doch es kommt noch besser!

Ist man mit der Familie oder mit einer Gruppe Freunden unterwegs, kann man hier ordentlich sparen. Denn bis zu fünf Personen können bei der Fahrt mit dem Bus auf eine Bankkarte gebucht werden. Während die erste Person 40 Prozent spart, wird der Discount mit jedem weiteren Passagier noch größer!

Denn der zweite Passagier zahlt 45 Prozent weniger – der dritte 50 Prozent und der vierte sogar 55 Prozent weniger vom Normaltarif. Fährt auch noch eine fünfte Person mit, spart sie ganze 60 Prozent des eigentlichen Fahrpreises. Kostet dieser zum Beispiel 3 Euro, zahlt sie hier nur 1,20 Euro.

Mehr News zum Thema Urlaub auf Mallorca:

Doch Achtung! Checkt man sich beim Verlassen des Busses auf Mallorca nicht aus, fällt eine kleine Strafgebühr an. Diese beträgt zwar gerade einmal 30 Cent pro Person. Doch wenn man gerade ordentlich am Fahrpreis gespart hat, ist es umso ärgerlicher, wenn man dann eine Strafgebühr bezahlen muss.