Badeverbot im Urlaub auf Mallorca! Und das ausgerechnet bei der Hitze. Bei 36 Grad im Schatten durften sich die Badegäste nicht einmal im Meer abkühlen.

Am Strand von Mallorca wurde den Urlaubern am Freitag (7. Juli) erneut das Baden verboten. Grund ist ein altbekanntes Problem, das noch immer nicht gelöst werden konnte und es wohl auch noch nicht so bald wird.

An einem Strand im Nordosten von Mallorca wurde am Freitag die rote Flagge gehisst. Das heißt Badeverbot für alle. Eine bittere Tatsache für die Gäste in Platja d’Albercutx in der Bucht von Pollença. Und übel riechen tat es dort auch noch.

Denn der Grund für das Badeverbot waren wieder einmal Abwasserprobleme, wie „Diario de Mallorca“ berichtet. Mit denen hat die spanische Insel immer wieder zu kämpfen. Auch in dieser Gegend zwischen dem Yachthafen und der Voramar ist das an andauerndes Ärgernis.

Mallorca kämpft mit alter Kanalisation

Ständig gibt es in der Kanalisation der Insel Lecks und Löcher. So alt wie die ist, kein Wunder. Die Folge ist nicht nur ein tagelanger Gestank in der Luft, sondern auch eine gefährliche Kontamination. Im Wasser reichern sich somit krankmachende Bakterien an. Mit denen sollte man nicht unnötig in Berührung kommen, sonst muss man danach schnell auf die Toilette – und das nicht nur einmal.

Im aktuellen Fall ist allerdings noch nicht genau bekannt, was die Wasserqualität am Strand von Pollença so beeinflusst hat. Die Gemeindeverwaltung will nun überprüfen, ob es an einem Leck in der öffentlichen Kanalisation oder in einer privaten Leitung liegt. Erst wenn sich die Wasserqualität nachgewiesener Weise verbessert hat, dürfen die Menschen hier wieder baden gehen.