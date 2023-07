Schöner Strand, schillernde Parties und viele Menschen, die die gleiche Sprachen sprechen: Der Urlaub auf Mallorca könnte für deutsche Touristen so schön sein.

Allerdings werden viele von ihnen immer wieder auf die gleiche Weise von Einheimischen abgezockt, wie ein Sat.1 „Urlaubscheck Spezial mit Ingo Lenßen“ jetzt offenbart hat. Der langjährige TV-Jurist betreibt nämlich neuerdings eine Strandkanzlei am Ballermann, mit der er deutschen Urlaubern, denen auf Mallorca Unrecht widerfahren ist, helfen will. Schnell kommt der 62-Jährige dabei einer Masche auf die Spur, die Touristen einiges ihres Urlaubsbudgets kostet.

Mallorca: Deutsche Touristen von Taxifahrern ausgenutzt

Gleich zu Beginn der Sat.1-Sendung am Donnerstag (6. Juli) kommt eine Urlauberin in die Mallorca-Kanzlei von Ingo Lenßen. Sie berichtet von einer überraschend hohen Taxirechnung, die sie sich nicht erklären kann – eine Situation, in der schon viele Deutsche auf der Insel steckten.

Das Problem: Selbst wenn der Tarif pro Kilometer vorher transparent angezeigt wurde, steigt die Preisanzeige im Laufe der Fahrt plötzlich sprunghaft an. Am Ende der Fahrt wird abkassiert und Proteste der Fahrgäste mit Verweis auf fehlende Sprachkenntnisse abgewatscht. Auch wenn die Abzocke nicht neu ist, machen Ingo Lenßen und seine Mitarbeiter den Selbsttest. Dabei kommt nicht nur heraus, dass die Preise tatsächlich auf unerklärliche Weise höher ausfallen, sondern auch, dass die meisten Taxifahrer entsprechendes Rückgeld nur auf Nachfrage heraus geben – wenn überhaupt, denn auch hier wird von den meisten Fahrern behauptet, sie sprächen kein Deutsch.

Als Ingo Lenßen und sein Team den Glauben an die Menschheit schon fast verloren haben, machen sie eine Test-Taxifahrt der anderen Art – nämlich der ehrlichen. Der Taxifahrer hält sich an den angezeigten Tarif und rechnet die Fahrt am Ende korrekt ab, ohne jegliche Aufschläge. Lenßen fackelt deshalb nicht lang, bedankt sich bei dem Mann und spricht ihn auf seine vorherigen Erfahrungen an.

Mallorca-Taxifahrer packt aus: „Ich hasse meine Kollegen“

„Ich hasse meine Kollegen“, entfährt es dem Einheimischen dann vor laufenden Sat.1-Kameras. Ihm sei bekannt, dass einige Taxifahrer ihre Preise manipulieren – das machen sie angeblich auch „nur mit den Deutschen“. Der ehrliche Mann erklärt dem TV-Ermittler außerdem, was hinter den plötzlichen Preissprüngen auf der Anzeige steckt. So kann ein Taxifahrer über verschiedene Knöpfe Zuschläge aufschlagen, diese gelten zum Beispiel bei Fahrten ins Gebirge oder bei besonders viel Gepäck – allerdings werden diese Tasten auch oft während der Fahrt gedrückt, obwohl es keinen Grund dafür gibt.

Doch Touristen können sich dagegen wehren, indem sie bereits vor Fahrtantritt eine „Fractura de Carrera“ verlangen – zu Deutsch eine sogenannte „(Fahrten-)Quittung“. Auf ihr wird der Ausgangspunkt der Fahrt sowie das Ziel transparent festgehalten – sollte es darüber hinaus Unstimmigkeiten geben, kann ein Fahrgast mit dem Nachweis zur Stadtverwaltung gehen und der Fahrer im schlimmsten Fall seine Lizenz verlieren.

„Bevor Sie in ein Taxi am Ballermann steigen, fragen Sie den Fahrer nach einer ‚Fractura de Carrera'“, so deshalb der eindeutige Rat von Ingo Lenßen. Wenn der Taxifahrer keine ausstellen möchte, sollten man auch nicht in sein Auto steigen – andernfalls kann die Abzocke auf Mallorca ein weiteres mal zuschlagen.