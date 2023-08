Urlaub in Italien, Mexiko und Co.: Andere Länder, andere Sitten – die absurdesten Verbote und Gebräuche

Ob Urlaub in Italien, Mexiko, Spanien oder sonst wo: Jedes Land hat so seine ganz eigenen Sitten. Nur was gilt wo? Wir haben einige Bräuche und Verbote für dich zusammengefasst.

Wer einen Urlaub in Italien, Mexiko und Co. plant, der sollte jetzt besser weiterlesen, denn jedes Land hat so seine Eigenarten. Dabei gibt es auch einige große Unterschiede, die du besser auf dem Schirm haben solltest. Es könnte sonst peinlich, teuer oder unangenehm werden.

Urlaub in Italien kann teuer werden, wenn du DAS machst

Planst du zum Beispiel einen Urlaub in den nordischen Ländern, dann solltest du wissen, dass es laut „Business Insider“ in Norwegen verpönt ist, mit den Händen zu essen. Dagegen ist es in Island akzeptiert in der Öffentlichkeit zu rülpsen.

In Italien zum Beispiel solltest du auf keinen Fall Parmesan über deine Pizza streuen! Richtig teuer kann dieser Fehler in Italien werden: Wer mit Flip-Flops beim Wandern an der Steilküste in der italienischen Touristenregion Cinque Terre erwischt wird, muss mit Strafen von bis zu 2.500 Euro rechnen. Wie „Reisereporter.de“ berichtet, wurde das Verbot 2019 eingeführt. Der Grund: Immer wieder verletzten sich Wandernde bei Unfällen durch falsches Schuhwerk.

Urlaub in Mexiko: Vorsicht mit dem Salz!

In Mexiko machst du dich zwar nicht strafbar, wenn du den Salzstreuer von Hand zu Hand reichst, jedoch soll das dort Unglück bringen, wie „t-online“ berichtet. In Südafrika gilt der ausgestreckte Finger als Angriffssymbol. Und außerdem mögen die Einheimischen es nicht, wenn du beim Sprechen die Hände in den Hosentaschen behältst.

Alles andere als spießig sind die Niederländer: Denn im Vondelpark ist es nach Sonnenuntergang ausdrücklich erlaubt Sex zu haben, wie „Focus Online“ schreibt. Andere Länder, andere Sitten eben.