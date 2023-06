Wer Urlaub in Italien liebt, sollte diesen Ort einmal gesehen haben. Eboli ist ein traumhaftes Städtchen, nur wenige Autominuten von den wunderschönen Stränden von Salerno entfernt.

Doch Achtung, wer mit dem Auto anreist! Beim Urlaub in Italien hält Eboli ein Fettnäpfchen bereit, mit dem keiner rechnet, der es nicht vorher einmal gehört hat. Und das kann richtig teuer werden.

Urlaub in Italien: Urlaubsort verbietet Küssen im Auto

Eboli ist ein Spiegelbild Süditaliens. Vom Strand von Salerno 25 Minuten ins Landesinnere findet man in der Region Kampagnen das 40.000-Einwohner-Städchen, in das man sich als Italien-Fan nur verlieben kann. Malerische Gassen, historische Gebäude – und ganz nebenbei ist der Ort auch berühmt für sein Olivenöl und seinen Büffelmozzarella.

Schau mal vorbei, wenn du in der Nähe bist. Aber pass auf, wenn du dich mit dem Auto näherst. Eboli hat ein verrücktes Gesetz, das schon so manchem Touristen beim Urlaub in Italien auf die Füße gefallen ist. In Eboli ist – kein Spaß – das Küssen im Auto gesetzlich verboten. Wer dort knutscht, egal ob stehend oder fahrend, riskiert ein saftiges Bußgeld.

Küssen im Auto verboten

Im Wortlaut heißt es im Gesetzbuch; „Es ist verboten, im Auto Küsse und Zärtlichkeiten auszutauschen.“ Darauf steht eine Geldstrafe von bis zu 500 Euro. Wo dieses Gesetz seinen Ursprung findet, ist nicht überliefert. Vielleicht gabs mal einen Unfall durchs Knutschen? Oder fühlten sich Passanten belästigt?

Eboli ist aber nicht die einzige kussfreie Zone in Europa. In Frankreich ist es verboten, sich auf Bahnübergängen zu küssen. Gut, das klingt schon logischer. Gibt ungefährlichere Orte und die fünf Meter wird man sich wohl noch zusammenreißen können. Aber auch am Bahnsteig gibt’s keinen Abschiedskuss. Damit sollen Verspätungen verhindert werden. Mhm.