Urlaub in Italien: Irres Verbot! DAS musst du vor dem nächsten Strand-Besuch wissen

Malerische Strände, sonniges Wetter, das Rauschen des Meeres – so stellen sich viele Deutsche den perfekten Urlaub in Italien vor. Sich an der italienischen Küste gehen lassen und dabei auch noch braun gebrannt werden, haben viele schon erlebt.

Seit die Einschränkungen durch die Pandemie wegfielen, zieht es uns wieder ins Ausland. Der Urlaub in Italien ist weiterhin eine der beliebtesten Varianten. Doch aufgepasst: An einigen Stellen gibt es irre Verbote, die Urlauber unbedingt beachten sollten.

Urlaub in Italien: Einschränkung am Strand

Nicht nur aus Deutschland, auch aus vielen anderen Ländern zieht es Urlauber nach Italien. Der Tourismus boomt. Was für die vielen Provinzen eigentlich gut ist, hat aber auch seine Schattenseiten, überfüllte Strände und Straßen beispielsweise.

Dagegen will so manche Kommune nun vorgehen. „Wir können es uns nicht mehr leisten, dass Tausende von Sonnenanbetern täglich auf einem Fleck zusammengedrängt werden, das ist untragbar“, erklärte Stefano Monni, Bürgermeister von Baunei. Baunei liegt auf Sardinien und ist damit ein beliebtes Urlaubsziel.

Um der Strandsituation Herr zu werden und das empfindliche Ökosystem zu schützen, gibt es einen Plan: Kontrolle beim Einlass zu den Stränden. An einigen der beliebtesten Strände gibt es daher nun Eintrittsgelder sowie eine maximale Besucheranzahl.

HIER wird der Zugang reguliert

Das betrifft unter anderem die Spiaggia La Pelosa auf der Halbinsel Stintino in Sardinien, wie „L’Unionesarda“ berichtet. Hier kostet der Eintritt 3,50 Euro pro Person. Zudem dürfen am Tag maximal 1.500 Personen den Strand betreten. Die Regelung gilt von 8 Uhr bis 18 Uhr.

Am Cala Goloritze in Baunei dürfen nur 250 Touristen in ihrem Urlaub in Italien verweilen. Der Eintritt zu der Bucht liegt dafür aber sogar bei sechs Euro.

Urlaub in Italien: Kurioses Verbot

Und jetzt gibt es auch noch ein kurioses Verbot. So gilt am La Pelosa-Strand jetzt ein striktes Badehandtuch-Verbot. Erlaubt sind nur noch Gegenstände wie Matten. Der Grund: Durch Strandtücher hätten die Strände viel Sand verloren, erklärte die zuständige Bürgermeistern. Dem will man entgegenwirken.