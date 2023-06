Urlaub auf Mallorca: Neuer Trend am Ballermann sorgt für großen Ärger

Der Urlaub auf Mallorca bedeutet für viele Touristen nicht nur Entspannung, Sonnenbaden und am Strand liegen. Für viele Urlauber beinhaltet die Zeit auf der spanischen Insel auch Alkohol-Exzesse, Partys und Hemmungslosigkeit.

Gerade die Einheimischen stören sich oft an dieser Art des Urlaubs auf Mallorca, zumal die Party-Trips auch schon einmal bittere Folgen haben können (zum Beispiel den Brand in einer Bar im letzten Sommer). Ein neuer Trend unter Mallorca-Touristen sorgt jetzt ebenfalls für besorgte und verärgerte Reaktionen.

Urlaub auf Mallorca: Deutsche Touristen mit unmöglicher Aktion

So wurden vor allem deutsche Touristen in letzter Zeit dabei beobachtet, wie sie dem sogenannten „Balconing“ nachgehen. Dabei klettern die Hotelgäste von Balkon zu Balkon, landen so in verschiedenen Zimmern oder klettern sogar bis zu Privatwohnungen- und Häusern, berichtet das „Mallorca Magazin“.

Oft sind die Kletterer bei der Aktion betrunken oder stehen unter Drogeneinfluss, begeben sich also beim „Balconing“ auch in große Gefahr – Einheimische und Anwohner ärgern sich deshalb nicht nur über die Lärmbelästigung, sondern fürchten auch, dass Touristen früher oder später runterfallen.

Urlauber schlafen nackt auf Balkonen

Besonders bitter ist laut „Mallorca Magazin“, dass die Hotels gegen das Verhalten der Touristen größtenteils machtlos sind. Nachdem das „Balconing“ in einem Hotel an der Calafell-Straße an der Playa de Palma mehrfach beobachtet wurde, beschwerten sich einige Anwohner an dessen Rezeption – doch dort sei ihnen gesagt wurde, dass man nichts gegen die Exzesse tun könne.

Der Forderung, die betroffenen Urlauber einfach auf die Straße zu setzen, ist für die Betreiber offenbar keine Option.

Seit Jahren schwillt an der Playa de Palma der Konflikt zwischen Party-Urlaubern und Einheimischen. Bereits im letzten Jahr war das Balkonklettern in dem betroffenen Hotel ausgeartet, als sich Touristen bis auf die Terrasse eines Privathauses gehangelt und dort Gegenstände geklaut hatten. Zudem machten deutsche Touristen oft laut Party auf den Balkonen, einige schliefen auch draußen vor verschlossener (fremder) Balkontür. Auch in Magaluf, wo vor allem Briten ihren Urlaub auf Mallorca verbringen, regiert oft der Exzess.