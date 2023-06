Italien: Dramatisches Unglück am Gardasee! Junge (3) aus Deutschland ertrinkt

Am Dienstagnachmittag (13. Juni) kam es in Italien zu einem tragischen Unfall. Ein dreijähriger Junge aus Deutschland ist laut der Nachrichtenagentur Ansa in ein Schwimmbecken gefallen und ertrunken.

Das Unglück ereignete sich in einer Wohnanlage im beliebten italienischen Ort Lazise am Gardasee. Es dauerte wohl offenbar einige Zeit, bis überhaupt bemerkt wurde, dass der Junge in das Schwimmbecken fiel.

Italien: Junge (3) ertrinkt in Schwimmbecken

Laut Ansa fiel das Kleinkind wohl in das private Schwimmbad der Familie, ohne dass es ein Erwachsener mitbekam. So sei der kleine Junge einige Zeit unter Wasser getrieben ehe er entdeckt wurde. Als er aus dem Becken gezogen wurde, sei er bereits bewusstlos gewesen.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Nach ersten Wiederbelebungsversuchen sei der 3-Jährige mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Verona geflogen worden. Vor Ort kämpften die Ärzte mehrere Stunden lang um das Leben des Kindes. Leider mussten sie den Eltern jedoch am Ende mitteilen, dass jede Hilfe zu spät kam und das Kind am frühen Abend verstorben ist.

Die italienischen Behörden ermitteln nun, wie es genau zu dem tragischen Unfall kommen konnte.