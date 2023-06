Das Wasser im Gardasee wird immer weniger, die Touristen drumherum immer mehr. Urlaub in Italien ist besonders unter Deutschen sehr beliebt – und der Alpensee besonders häufig das Ziel. Die Massen sorgen immer mehr für Ärger, auch bei Einheimischen.

Ausnahmezustand am Gardasee! Jetzt hat die Polizei drastische Maßnahmen ergriffen und knallharte Strandregeln eingeführt. Die solltest du vor deinem Urlaub in Italien gehört haben – denn schon alltägliche Dinge können richtig teuer werden.

Urlaub in Italien: Knallhart-Regeln am Strand des Gardasees

„Die Strände des Gardasees müssen ein Ort sein, an dem jeder, Einwohner und Touristen, die Schönheit der Natur genießen und Momente der Ruhe und Entspannung genießen kann“, stellt Filippo Paoli klar. Er ist Kommandeur der örtlichen Polizei und erklärte nun die neuen, knallharten Regeln, die den Urlaub am Gardasee entspannter machen sollen.

+++ Urlaub in Italien: Akute Gefahr in beliebter Touristenregion – selbst Einheimische leben in Angst +++

Immer häufiger kam es am Ufer des Sees in Norditalien zu Ärger. Die Massen an Urlaubern kamen sich immer wieder in die Quere. Deshalb wird nun durchgegriffen. Am Sonntag (18. Juni) rückte die Polizei erstmals zu „außerordentlichen Kontrollen“ aus – und verteilte dabei satte Bußgelder.

Ballspielen? 600 Euro, bitte!

Bis zu 600 Euro kann es kosten, die neuen Knallhart-Strandregeln zu missachten. Dazu gehört bereits das Ballspielen am Ufer. Zumindest, sollten dabei andere Badegäste gestört oder belästigt werden. Auch das Nassspritzen Unbeteiligter steht jetzt unter Strafe. Ob gewollt oder nicht – mindestens 100 Euro werden fällig, wird man dabei erwischt.

Aktuelle Top-Nachrichten:

Auch jegliche sportliche Spiele außerhalb gesondert gekennzeichneter Flächen ist verboten und wird heftig bestraft. Ebenso wie das laute Singen, Spielen von Instrumenten oder Benutzen von Lautsprechern zum Musikhören.