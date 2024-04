Urlaub in Griechenland: Tourist fällt auf fiese Abzocke rein – DAS könnte auch dir passieren!

Wer in Griechenland, Spanien oder einem anderen Land Urlaub macht, der hofft vor allem darauf, endlich mal wieder richtig die Seele baumeln zu lassen und die Alltagssorgen getrost hinter sich zu lassen.

Bei einem Touristen sorgte der Urlaub in Griechenland statt für Entspannung pur allerdings für einen erhöhten Puls. Der Grund: Bei einem Restaurantbesuch wurde dem Reisenden eine Rechnung vorgelegt, die sich gewaschen hatte.

Urlaub in Griechenland: Familie übel bedrängt!

Gemeinsam mit seiner Frau und seinen Kindern hatte ein Familienvater aus Deutschland natürlich eines der typisch griechischen Restaurants besucht. Beim Online-Portal „Reddit“ berichtet der Urlauber jetzt von seinem Besuch in einer Gastronomie. Angelockt hatte man die Familie damit, dass sie die Liegestühle im Restaurant benutzen dürfte, wenn sie „zwei Getränke kaufen“. Gesagt, getan.

Doch wenig später sei die Stimmung dann schlagartig umgeschlagen. Immer wieder drängte der Kellner die Vier dazu, etwas zu bestellen. Neben einem Bier, einem Mojito und zwei Milchshakes für die Kinder, ließ sich die Familie auch die Calamari aufschwatzen. Laut Speisekarte wurden diese für 19 Euro angeboten. Inklusive und damit gratis würden dazu Salat und Brot serviert. Die Rechnung allerdings sagte plötzlich etwas ganz anderes.

Plötzlich folgt die böse Überraschung

„Die Calamari kosteten 148€, die Milchshakes, die wir nie wollten, aber für unsere Kinder bestellen mussten, kosteten jeweils 38€, und der Salat und das Brot, von denen uns gesagt wurde, sie seien kostenlos, kosteten 28€ bzw. 14,50€“, resümiert der Familienvater wütend auf Reddit. Insgesamt kostete das Mahl die Familie schlappe 360,80 Euro.

Der deutsche Tourist beschwerte sich prompt beim Personal des griechischen Restaurants. Doch die Karte des Mannes wurde tatsächlich mit 360 Euro belastet. Zur großen Entrüstung auch anderer Urlauber. Diese schlugen vor, die Polizei zu alarmieren und den Betrug zu melden. „Absoluter Betrug. Dies ist ein Ort, von dem sich alle Touristen fernhalten sollten“, heißt es auch in einer Google-Rezension des Restaurants. Urlauber sollten sich in Griechenland und anderen beliebten Reiseländern also besser vorsehen – und besser vor der Bestellung das Weite suchen, wenn ihnen das Personal in den Lokalen komisch vorkommen sollte.