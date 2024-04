Urlaub in Dubai: Horror am Flughafen – Bilder zeigen albtraumhafte Szenen

Dubai ertrinkt aktuell im Regen. Die Metropole der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) erlebt zurzeit eine Naturkatastrophe. Schwere Gewitter zogen am Dienstagabend (16. April) über das Land und brachten innerhalb weniger Stunden so viel Regen mit sich wie seit über einem Jahr nicht mehr.

Wichte Hauptverkehrsadern wurden überschwemmt – und ebenso der Flughafen von Dubai. Urlauber saßen dort über Stunden fest und teilten Fotos und Videos von dem katastrophalen Ausmaß der Wassermassen.

Urlaub in Dubai: Flughafen-Chaos – Flüge umgeleitet

Aufgrund der Unwetter war auch der Flughafen in Dubai am Abend zeitweise überschwemmt und selbst die Landebahn stand unter Wasser. Flüge mussten deshalb umgeleitet werden. Ab 19.30 Uhr Ortszeit, bei uns 17.30 Uhr, verhängte der internationale Airport sogar einen Ankunftsstopp. Kein Flugzeug konnte oder durfte hier noch landen. Dann wurde der Betrieb komplett ausgesetzt.

Erst nach zwei Stunden nahm der Flughafen „schrittweise“ wieder Landungen an. Doch auch bei den Abflügen kam es zu Verspätungen. Sie wurden zwar nicht komplett gestoppt, doch hier fielen auch viele aus. Für Reisende gestaltete sich auch die Anreise schwierig, da die Zufahrtsstraße zum Flughafen ebenfalls überschwemmt war.

Reisende, die bereits vor Ort waren, teilten in den sozialen Medien Videoaufnahmen von den dramatischen Szenen. Ein Flugzeug, das in meterhohen Wellen landet, Autos, die im Wasser stecken geblieben sind, Menschen, die in den Strömungen kaum noch Halt finden, Tiere, die sich kaum noch über Wasser halten können.

Urlaub in Dubai: Überschwemmungen in den VAE

Nicht nur in Dubai sorgten die starken Regenfälle und Unwetter für Chaos. Auch in Katar und Bahrain gab es teilweise Überschwemmungen. Über Oman war bereits am Sonntag (14. April) ein Gewitter hinweggezogen. Die Auswirkungen waren katastrophal. 18 Menschen starben.

Aufgrund der Flutungen blieben auch die Schulen in den VAE geschlossen und werden es auch voraussichtlich am Mittwoch (17. April) noch bleiben. Denn noch ist die Lage nicht ausgestanden. Weitere Stürme sind bereits angesagt. (mit afp)