Urlaub auf Mallorca: Drastische Regeländerung! Touristen sollten sie unbedingt kennen

Der Urlaub auf Mallorca steht unmittelbar bevor? Dann solltest du diese neue Regel unbedingt kennen. Wenn du sie nicht einhältst, könntest du dich und andere in Lebensgefahr bringen!

Eigentlich treten die strengeren Feuerverbote auf Mallorca jedes Jahr ab dem 1. Mai in Kraft. Doch dieses Jahr ist alles anders. Weil es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Bränden kam, will die Regierung schon jetzt gegen das Risiko von Waldbränden kämpfen. Das hat auch Konsequenzen für deinen Urlaub.

Urlaub auf Mallorca: Touristen sollten diese Regel auf jeden Fall kennen

Diese knallharte Regel-Änderung müssen Mallorca-Urlauber jetzt kennen: Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, haben sowohl Mallorca als auch die kleine Nachbarinsel Menorca wegen der hohen Waldbrandgefahr das Stichdatum für das Feuerverbot vorgelegt – auf den 15. April.

Bedeutet: Seit Montag (15. April) darfst du in einem Umkreis von bis zu 50 Metern um die Waldgebiete kein Feuer machen – und das strenge Verbot gilt auch für die öffentlichen Picknickplätze mit Feuerstellen.

Nicht nur Mallorca greift durch

Wenn du in einem Umkreis von 500 Metern vom Wald Feuer machen willst, beispielsweise weil du Forst- oder Gartenreste verbrennen möchtest, dann brauchst du dafür seit dem 15. April eine Genehmigung.

Doch Mallorca ist nicht die einzige spanische Insel, die knallhart durchgreift. Auf Ibiza und Formentera gelten die strengeren Regeln sogar schon seit dem 1. April. Auch dort kam es in den Tagen zuvor immer wieder zu gefährlichen Waldbränden. Die Regel-Änderung erfolgte auf Rat des balearischen Umweltministeriums.

Das ist der Grund für die gestiegene Waldbrand-Gefahr

Grund für die gestiegene Waldbrand-Gefahr sind die extreme Trockenheit und die hohen Temperaturen. Durch mehr Einsatzkräfte und Hubschraubern soll die Brandbekämpfung verstärkt werden.

Wie die „Mallorca Zeitung“ weiterhin schreibt, gab es in diesem Jahr auf den Balearen bisher 25 Brände. Insgesamt 16,5 Hektar Landfläche verbrannten dabei. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass nicht noch mehr dazu kommen…