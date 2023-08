Urlaub auf Gran Canaria: Feuer-Inferno in Touri-Bus! Über 50 Fahrgäste evakuiert

Horror-Trip auf Gran Canaria! Im Urlaub auf der spanischen Insel sind einige dutzend Passagiere in ein Busunglück geraten.

Am Donnerstag (3. August) ging ein Reisebus mit 53 Insassen auf einer Autobahn nahe Salobre auf Gran Canaria plötzlich in Flammen auf! Die Feuerwehr musste alle Passagiere evakuieren. Trotz Löschmaßnahmen brannte der Bus komplett aus und die Urlauber konnten nur hilflos zusehen.

Urlaub auf Gran Canaria: Touri-Bus brennt

Auf einer Autobahn auf Gran Canaria ist am Donnerstag ein Bus mit 53 Insassen in Flammen aufgegangen. Der Unfall passierte nahe Salobre, Mogán auf der GC-1 in Fahrtrichtung der Hauptstadt Las Palmas. Eine riesige schwarze Rauchsäule bahnte sich den Weg gen Himmel und ließ die Rettungskräfte die Unfallstelle schon aus weiter Ferne erkennen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brauchten gut 40 Minuten, um das Feuer zu löschen und die Passagiere aus dem Bus zu retten. Die Autobahn musste vorübergehend gesperrt werden und selbst nachdem die sichtbaren Flammen gelöscht waren, mussten die Feuerwehrleute noch weiter draufhalten und später auch noch einen Spezialschaum einsetzen.

Urlaub nimmt dramatische Entwicklung

Trotz ihrer Bemühungen brannte der Bus komplett aus und damit auch das ganze Gepäck. Es wurde jedoch niemand verletzt, denn alle Insassen konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Was den Brand allerdings verursacht hatte, ist auch Tage später noch unklar.

Erst vor wenigen Tagen war ein Touri-Bus mit Kindern an Bord nahe einem Nationalpark in Asturias in Spanien verunglückt. Hier lief es jedoch weniger glimpflich, denn 19 Passagiere wurden dabei verletzt, wie die „Sun“ berichtet.