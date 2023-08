Urlaub in Kroatien: Touristin macht erschreckende Entdeckung im Meer – „Waren geschockt“

Mal die Seele baumeln lassen und die Sorgen des Alltags hinter sich lassen – das erhoffen sich viele in ihrem Urlaub in Kroatien. Zahlreiche Küstenorte, kilometerlange Strände und eine kurze Anreise machen es gerade für deutsche Touristen zum begehrten Reiseziel.

Und wer einmal im Urlaub in Kroatien ist, der will sich hier und da auch etwas gönnen und Erinnerungen für die Ewigkeit schaffen. Ob Jetski, Bananenboot fahren oder Kitesurfing – für viele kann es dabei nicht aufregend genug sein. Auch um ein seltenes Naturspektakel oder exotische Tiere zu sehen, sind Reisende bereit, viel Geld auszugeben. Doch ein vermeintlich aufregender Bootsausflug ließ eine Urlauberin in Kroatien jetzt „geschockt“ zurück.

Urlaub in Kroatien: Touristin fassungslos, als sie DAS erlebt

Einmal im Leben waschechte Delfine sehen – dieses Ziel hatte auch eine deutsche Touristin, die in Kroatien Ferien machte. „Eine Delphintour ist für viele wahrscheinlich ein Highlight ihres Kroatienurlaub. So wie auch für uns“, schreibt sie in einer Facebook-Gruppe. Aber schnell stimmte sie auch einen ernsten Ton in ihrem Beitrag an: „Macht euch aber bitte im Vorfeld schlau, welche Touren tiergerecht agieren. Wir waren geschockt, wie viele Boote die Delfine regelrecht gejagt haben.“

Und was die Touristin als schockierendes Erlebnis in Erinnerung blieb, ist laut Naturschützern ein ernstes Problem. Wie Dr. Yvonne Würz, Fachreferentin Zoo und Zirkus von der Tierschutzorganisation Peta, auf Nachfrage dieser Redaktion mitteilt, ist es nicht das erste Mal, dass sie Berichte von Augenzeugen erhält, „die geschockt von dem Tiermissbrauch waren, den sie auf Reisen erlebt haben“. „Dazu gehören auch sehr ähnliche Schilderungen von Delfin- oder Whale-Watching-Touren, bei denen Boote den Tieren regelrecht hinterherjagen und sie bedrängen“, so die Expertin.

Die Organisation stuft solche Verfolgungsjagden als „grundsätzlich problematisch“ ein, „da das einen enormen Stress für die Tiere bedeutet, wodurch sie in ihrem natürlichen Verhalten gestört werden und dies letztlich sogar Auswirkungen auf Nahrungssuche, Fortpflanzung und ihr Überleben haben kann“.

Reisende sollten nicht tatenlos zusehen

Auch andernorts haben Tiere unter der Tourismusbranche zu leiden. Ob beim Elefantenreiten in Asien, bei Stierkämpfen in Spanien oder in Zoos und für Pferdekutschfahrten auch in Deutschland. „Wir bitten daher alle Menschen, an solchen Aktivitäten, bei denen Tiere eingesetzt, zur Schau gestellt oder womöglich für Selfies missbraucht werden, grundsätzlich nicht teilzunehmen. Wichtig ist es auch, solcher Tierquälerei in den sozialen Medien keine Reichweite durch das Ansehen oder Teilen der Videos zu bescheren“, appelliert Würz.

Doch mit der Nicht-Teilnahme allein sei es noch nicht getan. Reisende, die Tierschutzmissstände dieser Art beobachten, sollten einerseits lokale Tierschutzorganisationen alarmieren. Andererseits sollten sie auch ihren Reiseanbieter kontaktieren und an diesen appellieren, „Unternehmungen mit Tieren aus dem Programm zu streichen“.

Bei Angeboten mit frei lebenden Wildtieren gebe es aber auch nicht nur schwarze Schafe. Wie die Expertin von Peta gegenüber unserer Redaktion erklärt, gibt es auch ethisch vertretbaren Wildtiertourismus, bei dem Tiere weder gestört noch anderweitig beeinträchtigt werden. Auf der Internetseite der Tierschutzorganisationen findest du ausführliche Informationen und Tipps, worauf du etwa bei Whale-Watching-Touren achten solltest.