Urlaub: Preis-Hammer! HIER kostet eine Kugel Eis über 5 Euro

Die Zeiten, wo die Kugel Eis noch 50 Cent gekostet hat, sind vielerorts gezählt. In Deutschland liegt der durchschnittliche Preis für die Süßspeise im Jahr 2024 bei 1,77 Euro. Viele überlegen sich den Kauf da zweimal, doch das ist noch gar nichts im Vergleich zu manchen Urlaubsländern.

Ein neuer Preisvergleich der Plattform „Preply“ offenbart nun, wo Eis-Liebhaber derzeit am tiefsten in die Tasche greifen müssen. Der Spitzenwert liegt bei unglaublichen 5,41 Euro.

Urlaub: Irrer Eis-Preis!

Ja, richtig gelesen. 5,41 Euro für eine Kugel Eis. Das sollen laut dem Portal norwegische Eis-Verkäufer in Westfjorde durchschnittlich verlangen. Damit werden Schoko, Vanille, Erdbeere und Co. zu einem wahren Luxusgut. Platz 2 (Zürich, Schweiz) und Platz 3 (Rom, Italien) mit jeweils 3,75 Euro und 3,62 Euro liegen deutlich dahinter, sind aber immer noch teuer.

Glücklicherweise zahlen Verbraucher in deutschen Urlaubsregionen dagegen definitiv weniger. In allen deutschen Städten liegen wir unter europäischem Durchschnittsniveau, das nach Auswertung aller untersuchten Regionen bei 2,39 Euro liegt. Besonders günstig kommen Eis-Liebhaber in St. Peter-Ording an der Nordsee und an der Bodenseeregion weg: 1,66 Euro pro Kugel. Ebenfalls noch unter 2 Euro zahlen Kunden auf Rügen (1,74 Euro), am Chiemsee (1,92 Euro) und am Timmendorfer Strand (1,98 Euro). Lediglich auf Sylt wird die Preis-Grenze mit 2,36 Euro pro Kugel gesprengt.

Tatsächlich soll es in einem Land tatsächlich noch die Kugel Eis für unschlagbare 55 Cent geben. Und zwar in der türkischen Urlaubsregion Riviera. Doch auch eine Stadt im Ruhrgebiet kann da mithalten. Eine Eis-Diele verkauft die kalte Kost tatsächlich noch für 50 Cent. Wo, das erfährst du hier.